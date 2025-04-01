Шлюб для українців в Польщі: процес реєстрації та необхідні документи

Проживання за кордоном не перешкоджає процесу укладення шлюбу. Зокрема, кожен громадянин України має право одружитися у Польщі.

Реєстрація шлюбу на території Польщі – багатоетапний процес, який потребує детального знання процедури та всіх практичних нюансів. 24 Канал розповідає як одружитися українцям в цій країні.

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Як одружитися українцям в Польщі

Якщо ви є громадянами України, проживаєте на території Республіки Польща та бажаєте там укласти шлюб, можете зробити це у консульському відділі Посольства України на території Республіки Польща.

Послуги доступні в консульствах у Варшаві, Вроцлаві, Любліні та Гданську.

Консульський відділ Посольства України в Республіці Польща вимагає такий перелік документів від осіб, які бажають зареєструвати шлюб:

Заява про реєстрацію шлюбу (заповнюється кожним із заявників особисто, в присутності консула); Заява про підтвердження сімейного стану (заява про сімейний стан/відсутність перешкод для реєстрації шлюбу), засвідчена дипломатичним представництвом чи консульською установою України; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; Паспорт громадянина України; Свідоцтво про народження; Документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання у Польщі; Документ, що підтверджує відношення до військової служби (перебування на обліку/ неперебування на обліку); У разі попереднього шлюбу – документи, що підтверджують його припинення.

Вартість реєстрації шлюбу через генеральне консульство України становить 415 злотих.

Шлюб зазвичай реєструється через місяць після подачі заяви особами, які мають намір одружитися. Однак, у виняткових випадках консули мають право скоротити цей термін.

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