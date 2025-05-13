Поповнення банківської картки за кордоном: 3 найпопулярніші способи

Банківськими послугами користуються у всьому світі. Українці, які через повномасштабну війну в Україні перебувають за кордоном, теж мають потребу у здійсненні переказів.

І, на перший погляд, все легко – але є декілька нюансів, які слід врахувати. 24 Канал ділиться трьома способами як поповнити банківську картку за кордоном.

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Як поповнити банківську картку за кордоном

Міжнародні системи переказів

Слід надати повну інформацію про одержувача коштів при здійсненні міжнародних переказів. Це включає перевірку повного імені одержувача латиницею, а також його країни та міста проживання.

Для тих, хто хоче спростити міжнародні грошові перекази, рекомендують кілька сервісів. До них належать TransferGo, Western Union, MoneyGram і RIA Money Transfer.

SWIFT-платежі

Для того, щоб полегшити переказ коштів через банківські мобільні додатки, необхідно отримати спеціальний SWIFT-код банку. Зазвичай цей код можна знайти на сайті банку, найчастіше в розділі "Контакти".

Щоб провести транзакцію користувачі повинні надати детальну інформацію про одержувача – повне ім'я, поштову адресу, номер картки, міжнародний номер банківського рахунку (IBAN), назву банку одержувача, його юридичну адресу та відповідний SWIFT-код.

Переказ на картку Visa/MasterCard (P2P)

Цей метод для переказу з-за кордону використовують найчастіше – потрібен повний номер картки та ім'я одержувача латинськими літерами. Цей спосіб дозволяє фізичним особам надсилати гроші безпосередньо зі своїх рахунків у місцевих банківських відділеннях.

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