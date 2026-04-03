3 квітня, 11:40
Незвично, але красиво: як святкують Великдень у Польщі

Альона Гогунська
Основні тези
  • Поляки святкують Великдень з освяченням кошиків у Велику суботу, що містять символічні продукти.
  • Великодній понеділок у Польщі відзначають обливанням водою, що символізує очищення та оновлення.

Великдень у Польщі – одне з найважливіших і найурочистіших свят у році. Його відзначають не лише як релігійну подію, а й як сімейне торжество з глибокими традиціями, які зберігаються століттями.

Як проходить святкування Великодня у Польщі та чим воно відрізняється від українських звичаїв – розповіло видання Culture.pl.

Які традиції існують в Польщі на Великдень?

  • Освячення кошиків: Święconka

Однією з головних традицій є освячення великоднього кошика, яке відбувається у Велику суботу. Поляки готують спеціальний кошик – święconka – і несуть його до костелу. У нього кладуть: 

  • яйця (символ життя);
  • ковбасу або шинку;
  • хрін;
  • хліб;
  • сіль;
  • паску або іншу випічку. 

Цікаво, що польські кошики зазвичай менші, ніж українські, і мають більш символічний набір продуктів. 

 

   
  • Великодній сніданок 

Святкування розпочинається у неділю з родинного сніданку. Перед тим, як сісти за стіл, члени родини обмінюються побажаннями та діляться освяченим яйцем – це символ миру, єдності та добробуту. На столі традиційно можна побачити: 

  • білу ковбасу (biała kiełbasa);
  • журек – кислий суп із ковбасою та яйцем;
  • фаршировані яйця;
  • різноманітні м'ясні страви; 

Ну і куди ж без великодньої бабки на десерт. 


Як виглядає Великодній сніданок у Польщі / Фото Unsplash

  • Śmigus-Dyngus: обливання водою 

Як пише Study in Poland, другий день Великодня, який називають Великоднім понеділком, у Польщі проходить дуже весело. Його ще називають Śmigus-Dyngus. У цей день заведено обливати одне одного водою. Особливо активно це робить молодь – іноді це перетворюється на справжні водяні баталії на вулицях. Традиція символізує очищення, оновлення та прихід весни. 

Для поляків Великдень – це насамперед час для родини. У ці дні прийнято: 

  • відвідувати близьких;
  • проводити час разом за столом;
  • відкладати робочі справи. 

Багато магазинів і закладів у цей період зачинені, що ще більше підкреслює значення свята. 

Чим відрізняється від українських традицій?

Попри схожість, є і відмінності: 

  • у Польщі не носять великі кошики до храму;
  • немає звичаю нічної служби, як у православній традиції;
  • більше уваги приділяють саме сніданку в неділю;
  • понеділок – значно активніший і веселий. 

Великдень у Польщі – це поєднання глибокої релігійності, родинного тепла і веселих традицій. Незважаючи на культурні відмінності, головна суть свята залишається спільною – радість, відродження і єдність.

Цікаво! У 2026 році католики святкуватимуть Великдень 5 квітня, а православні – 12 квітня. Різниця в датах святкування Великодня зумовлена різними календарями: католики використовують григоріанський, а православні – юліанський.