Не повторіть цей досвід: найдорожчі речі, які туристи випадково придбали за кордоном

Багато туристів не дуже уважно дивляться на цінник або ж погано обчислюють курси валют в голові. Тому дуже часто випадково купують якісь дрібниці за дуже дорогими цінами.

З двох тисяч мандрівників, які взяли участь в опитуванні, у такі випадки потрапляла третина. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Також цікаво, що лише 4 з 10 туристів намагаються розрахувати курси місцевої валюти в уяві. Натомість 6% питають у людей, які поруч, та вірять їм на слово.

Що дорогого випадково купували туристи

Склянку Coca-Cola в Римі – 30 фунтів (близько 1 679 гривень);

Футболка – 80 фунтів (4 478 гривень). Турист був переконаний, що вона вартувала 10 фунтів (559 гривень);

Шот віскі – 48 фунтів (2 687 гривень);

Поїздка таксі в Амстердамі – 25 фунтів (1 399 гривень). При цьому туриста висадили за кілометр від місця посадки.

Керівниця відділу туристичних грошей в поштовому відділенні Лора Планкетт зауважила, що такі дрібниці можуть легко зіпсувати відпустку.

Наше дослідження показує, що багато мандрівників переоцінюють свою здатність обчислювати курси валют в голові, і це може призвести до надмірних витрат. Ми хотіли підкреслити, як легко плутанина з курсами валют може вплинути на бюджет відпустки – ніхто не хоче витрачати час за кордоном, турбуючись про гроші,

– заявила вона.

Вона порадила туристам мати окремий рахунок для подорожі – так значно легше контролювати бюджет і слідкувати за витратами.

Зауважимо, що також важливо розуміти, які шахрайські схеми поширені на курортах, щоб не стати жертвою обману.