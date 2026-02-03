Цифри говорять самі за себе: як українці оцінюють поляків і їхню допомогу

Ставлення українців до сусідніх країн та їхньої ролі у підтримці України залишається важливим індикатором суспільних настроїв. Нове соціологічне опитування показало, як українці сьогодні оцінюють Польщу, характер двосторонніх відносин та роль польських політиків на тлі повномасштабної війни.

Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, проведеного в Україні на замовлення Центру Мєрошевського, передає видання In Poland.

Як українці ставляться до поляків?

Згідно з дослідженням:

43% респондентів позитивно ставляться до поляків,

ще 49% займають нейтральну позицію,

негативну або дуже негативну думку висловили лише 8% опитаних.

Порівняно результатами опитування у 2024 році цей показник зменшився на 4 відсоткові пункти, що свідчить про зниження рівня критичного ставлення.

Опитування також охоплювало питання міжнародної підтримки України. На думку респондентів, найбільшу військову допомогу Україні надає:

Велика Британія – її назвали 32% опитаних.

Німеччина (29%),

Польща (14%).

У сфері гуманітарної підтримки лідером стала Німеччина (25%), Польщу назвали 23%, а Велику Британію – 11%.



Як українці ставляться до поляків / Фото Unsplash

Як українці сприймають поляків?

Окремо респондентів запитували про характер польсько-українських відносин. Найчастіше українці називали Польщу:

"сусідом" (47%),

"союзником" (28%),

"партнером" (24%),

"другом" (18%).

При цьому 69% опитаних заявили, що не мали особистого чи опосередкованого досвіду недружнього ставлення до українців у Польщі, а 29% зазначили, що стикалися з актами безкорисливої допомоги з боку поляків.

Як поляки зараз ставляться до українців?

Польське суспільство продовжує активно обговорювати відносини з Україною. Результати нового опитування показали, як зараз більшість поляків ставиться до українців. Згідно з ним, 59,8% поляків погоджуються з президентом Каролем Навроцьким щодо відсутності відчуття партнерства у відносинах з Україною.