Як в Польщі відкрити рахунок в банку: покрокова інструкція для українця

Через ситуацію в Україні значна кількість українців переїхала до Польщі. Одним із першочергових завдань для новоприбулих було відкриття банківського рахунку. Цей важливий крок полегшує управління фінансами, дозволяючи отримувати заробітну плату, оплачувати послуги та легко здійснювати перекази.

Українці, які хочуть отримати банківський рахунок у Польщі, назвуть цей процес простим, хоча і з певними нюансами. 24 Канал розповідає про необхідні кроки та документи для відкриття рахунку.

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Як українцям відкрити рахунок у польському банку

Вибір банку

У Польщі є багато банків, які пропонують вигідні умови для іноземців, включно з українцями. Найпопулярніші серед них:

PKO Bank Polski.

Bank Millennium.

ING Bank Śląski.

Santander Bank Polska.

mBank.

Перш ніж обрати банк слід ретельно вивчити умови їх обслуговування. Серед ключових факторів, на які варто звернути увагу, – тарифи, політика користування карткою, доступ до онлайн-банкінгу, можливість здійснювати перекази в Україну, а також наявність підтримки українською мовою.

Необхідні документи

Для відкриття банківського рахунку українцям потрібен мінімальний пакет документів. Найчастіше банки запитують:

Паспорт або ID-картку. Для українців це може бути як закордонний паспорт, так і внутрішній.

PESEL (ідентифікаційний номер) – його можна отримати у відділах міграційної служби або в органах місцевого самоврядування Польщі.

Підтвердження адреси проживання.

Карта побиту або дозвіл на проживання (необов'язково, але може знадобитися для більш розширених послуг).

Візит у відділення банку

Хоча більшість польських банків надають можливість відкриття рахунку онлайн, для іноземців рекомендується відвідати відділення банку особисто. Це допоможе уникнути можливих труднощів з верифікацією документів та комунікацією.

У відділенні банку необхідно буде:

Заповнити заявку на відкриття рахунку.

Пред'явити документи для перевірки.

Вибрати тип рахунку – це може бути звичайний рахунок для особистого користування або спеціальний рахунок для іноземців.

Погодитися на умови банківського обслуговування, підписати необхідні документи.

Обслуговування та комісії

Переважно рахунок відривається безплатно або ж встановлена мінімальна оплата (визначається безпосередньо установою). Обслуговування рахунку може варіюватися від 0 до 80 польських злотих. Загалом вартість залежить від місячної кількості та суми транзакцій, балансу на рахунку.

Основні моменти, на які варто звернути увагу:

Щомісячна плата за обслуговування рахунку та картки. У багатьох банках вона відсутня за умови активного користування рахунком.

Комісії за перекази – внутрішні та міжнародні.

Доступ до онлайн-банкінгу та мобільних додатків.

До слова, польські банки дедалі частіше пропонують вигідні умови для грошових переказів в Україну, причому кілька установ співпрацюють з українськими установами, щоб полегшити швидкі та економічно вигідні транзакції. Зокрема, PKO Bank Polski налагодив партнерство з ПриватБанком.