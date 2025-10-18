Укр Рус
18 жовтня, 14:20
3

Різниця – одне євро: порівняння цін на продуктовий кошик в Італії та Україні

Марина Блохіна
Основні тези
  • Ціни на базовий продуктовий кошик в Італії та Україні значно варіюються: наприклад, хліб в Італії коштує 88 гривень, а в Україні – 35 гривень.
  • Загальна вартість кошика в Італії складає 831 гривню, в Україні – 783 гривні, що дає різницю в 48 гривень або 1 євро.

Пара українців порівняла ціни на базові продукти в Італії та Україні – і деякі з них можуть неабияк здивувати.

Ціна на базовий кошик продуктів може суттєво відрізнятися навіть залежно від регіону, що вже казати про країну, повідомляє 24 Канал з посиланням на arthur.i.dasha

Як ціни відрізняються в Італії та Україні?

Для порівняння пара українців обрали "одні з найдешевших" магазинів у обох країнах. В Італії вибір впав на мережу супермаркетів Lidl. 

Побачимо, де дешевше. І нагадуємо: в Італії середня зарплата 2000 євро, а в Україні – 450 євро,
 – поділився чоловік. 

Для того, аби оцінити різницю в цінах, в обох магазинах обирали базові продукти, які більшість людей купують чи не щодня. 

Українці розповіли про різницю цін в Україні та Італії: дивіться відео

Ось як відрізняються ціни в Україні та Італії:

  • Яблука. В італійському магазині кілограм яблук коштує 71 гривню за кілограм, а в українському – 90 гривень.
  • Картопля. В Італії кілограм картоплі коштує 79 гривень за кілограм, а в Україні – 77.
  • Хліб. У Lidl за буханку хліба довелося віддати 88 гривень, натомість український хліб коштує всього 35 гривень.
  • Яйця. За десять яєць у Італії потрібно заплатити 104 гривні, а в Україні – 74 гривні.
  • Сир. Однаковий сорт сиру коштує 75 та 70 гривень за 150 грамів відповідно.
  • Курячі стегна. За кілограм м'яса в Італії потрібно віддати 224 гривні, а в Україні – 189.
  • Молоко. В Італії молоко не зберігають у холодильниках, і коштує воно 31 гривню. Натомість в Україні за літр довелося віддати 57 гривень.
  • Вода. За півтора літра питної води в Італії потрібно віддати 9 гривень, а в Україні – 25 гривень. 

У підсумку за однакові продукти в Італії та Україні довелося заплатити 831 та 783 гривні відповідно. Тож різниця складає 48 гривень, або ж 1 євро.  

