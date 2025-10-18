Пара українців порівняла ціни на базові продукти в Італії та Україні – і деякі з них можуть неабияк здивувати.

Ціна на базовий кошик продуктів може суттєво відрізнятися навіть залежно від регіону, що вже казати про країну, повідомляє 24 Канал з посиланням на arthur.i.dasha.

Як ціни відрізняються в Італії та Україні?

Для порівняння пара українців обрали "одні з найдешевших" магазинів у обох країнах. В Італії вибір впав на мережу супермаркетів Lidl.

Побачимо, де дешевше. І нагадуємо: в Італії середня зарплата 2000 євро, а в Україні – 450 євро,

– поділився чоловік.

Для того, аби оцінити різницю в цінах, в обох магазинах обирали базові продукти, які більшість людей купують чи не щодня.

Українці розповіли про різницю цін в Україні та Італії: дивіться відео

Ось як відрізняються ціни в Україні та Італії:

Яблука . В італійському магазині кілограм яблук коштує 71 гривню за кілограм, а в українському – 90 гривень.

. В італійському магазині кілограм яблук коштує 71 гривню за кілограм, а в українському – 90 гривень. Картопля . В Італії кілограм картоплі коштує 79 гривень за кілограм, а в Україні – 77.

. В Італії кілограм картоплі коштує 79 гривень за кілограм, а в Україні – 77. Хліб . У Lidl за буханку хліба довелося віддати 88 гривень, натомість український хліб коштує всього 35 гривень.

. У Lidl за буханку хліба довелося віддати 88 гривень, натомість український хліб коштує всього 35 гривень. Яйця . За десять яєць у Італії потрібно заплатити 104 гривні, а в Україні – 74 гривні.

. За десять яєць у Італії потрібно заплатити 104 гривні, а в Україні – 74 гривні. Сир . Однаковий сорт сиру коштує 75 та 70 гривень за 150 грамів відповідно.

. Однаковий сорт сиру коштує 75 та 70 гривень за 150 грамів відповідно. Курячі стегна . За кілограм м'яса в Італії потрібно віддати 224 гривні, а в Україні – 189.

. За кілограм м'яса в Італії потрібно віддати 224 гривні, а в Україні – 189. Молоко . В Італії молоко не зберігають у холодильниках, і коштує воно 31 гривню. Натомість в Україні за літр довелося віддати 57 гривень.

. В Італії молоко не зберігають у холодильниках, і коштує воно 31 гривню. Натомість в Україні за літр довелося віддати 57 гривень. Вода. За півтора літра питної води в Італії потрібно віддати 9 гривень, а в Україні – 25 гривень.

У підсумку за однакові продукти в Італії та Україні довелося заплатити 831 та 783 гривні відповідно. Тож різниця складає 48 гривень, або ж 1 євро.

