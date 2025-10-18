Різниця – одне євро: порівняння цін на продуктовий кошик в Італії та Україні
- Ціни на базовий продуктовий кошик в Італії та Україні значно варіюються: наприклад, хліб в Італії коштує 88 гривень, а в Україні – 35 гривень.
- Загальна вартість кошика в Італії складає 831 гривню, в Україні – 783 гривні, що дає різницю в 48 гривень або 1 євро.
Пара українців порівняла ціни на базові продукти в Італії та Україні – і деякі з них можуть неабияк здивувати.
Ціна на базовий кошик продуктів може суттєво відрізнятися навіть залежно від регіону, що вже казати про країну, повідомляє 24 Канал з посиланням на arthur.i.dasha.
Цікаво Італія запроваджує нові штрафи для туристів: які банальні дії обійдуться у 7000 євро і в'язницею
Як ціни відрізняються в Італії та Україні?
Для порівняння пара українців обрали "одні з найдешевших" магазинів у обох країнах. В Італії вибір впав на мережу супермаркетів Lidl.
Побачимо, де дешевше. І нагадуємо: в Італії середня зарплата 2000 євро, а в Україні – 450 євро,
– поділився чоловік.
Для того, аби оцінити різницю в цінах, в обох магазинах обирали базові продукти, які більшість людей купують чи не щодня.
Українці розповіли про різницю цін в Україні та Італії: дивіться відео
Ось як відрізняються ціни в Україні та Італії:
- Яблука. В італійському магазині кілограм яблук коштує 71 гривню за кілограм, а в українському – 90 гривень.
- Картопля. В Італії кілограм картоплі коштує 79 гривень за кілограм, а в Україні – 77.
- Хліб. У Lidl за буханку хліба довелося віддати 88 гривень, натомість український хліб коштує всього 35 гривень.
- Яйця. За десять яєць у Італії потрібно заплатити 104 гривні, а в Україні – 74 гривні.
- Сир. Однаковий сорт сиру коштує 75 та 70 гривень за 150 грамів відповідно.
- Курячі стегна. За кілограм м'яса в Італії потрібно віддати 224 гривні, а в Україні – 189.
- Молоко. В Італії молоко не зберігають у холодильниках, і коштує воно 31 гривню. Натомість в Україні за літр довелося віддати 57 гривень.
- Вода. За півтора літра питної води в Італії потрібно віддати 9 гривень, а в Україні – 25 гривень.
У підсумку за однакові продукти в Італії та Україні довелося заплатити 831 та 783 гривні відповідно. Тож різниця складає 48 гривень, або ж 1 євро.
Які ще новини з-за кордону варто знати?
Українка, що переїхала до Іспанії, розповіла про найкращий регіон для життя: люди там максимально доброзичливі, а клімат приємний і взимку, і влітку.
Також у Іспанії можна отримати соціальне житло: українка очікувала на нього майже три роки і показала, в якому воно стані.