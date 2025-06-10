Пішов проти системи: турист вигадав, як пронести на літак 17 кілограмів багажу безплатно

Компанія Ryanair відома своїми суворими правилами щодо ручної поклажі. Безплатно можна пронести сумку розміром до 40х20х25 сантиметрів, і багато речей туди не помістяться.

Однак турист вигадав, як запхнути в таку аж 17 кілограмів речей. Він розповів про цей спосіб на своїй сторінці у тіктоці, пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Як мандрівник проніс 17 кілограмів ручної поклажі безплатно

Мандрівник Роб Адкок розповів, що зміг спакувати у свій рюкзак аж 17 кілограмів одяг, не заплативши в аеропорту ані центра.

Усі речі він склав за допомогою вакуумного пакувальника. Тобто чоловік посортував одяг у пакунки, "здув" їх за допомогою вакууматора до потрібного розміру та обережно поскладав у рюкзак.

Під час реєстрації все пройшло за планом – його не попросили сплачувати жодних додаткових зборів.

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Однак Роб не розповів, як складав речі у рюкзак знову, коли повертався назад.

Водночас коментатори під його відео зауважили, що якщо працівники Ryanair перевірили б рюкзак, то могли виникнути проблеми.

Зокрема один із користувачів тіктоку розповів, що бачив, як в Будапешті на цьому спіймали пасажира, і "це не закінчилось добре".

До слова, зовсім нещодавно інша жінка втерла носа Ryanair, уникнувши штрафу у вкрай незвичний спосіб – за допомогою мішка для сміття.