Однако турист придумал, как запихнуть в такую аж 17 килограммов вещей. Он рассказал об этом способе на своей странице в тиктоке, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как путешественник пронес 17 килограммов ручной клади бесплатно

Путешественник Роб Адкок рассказал, что смог упаковать в свой рюкзак аж 17 килограммов одежды, не заплатив в аэропорту ни цента.

Все вещи он сложил с помощью вакуумного упаковщика. То есть мужчина отсортировал одежду в пакеты, "сдул" их с помощью вакууматора до нужного размера и осторожно сложил в рюкзак.

Во время регистрации все прошло по плану – его не попросили платить никаких дополнительных сборов.

Мужчина вместил в рюкзак 17 килограммов одежды: смотрите видео

Однако Роб не рассказал, как складывал вещи в рюкзак снова, когда возвращался обратно.

В то же время комментаторы под его видео заметили, что если работники Ryanair проверили бы рюкзак, то могли возникнуть проблемы.

В частности один из пользователей тиктоку рассказал, что видел, как в Будапеште на этом поймали пассажира, и "это не закончилось хорошо".

К слову, совсем недавно другая женщина утерла нос Ryanair, избежав штрафа крайне необычным способом – с помощью мешка для мусора.