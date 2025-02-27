Wizz Air втрапив у скандал: відео того, що насправді переживає ваша валіза в аеропорту

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air втрапила у скандал через недбале ставлення з багажем пасажирів. Це сталося після появи відео, на якому видно, як вантажник необачно кидає багаж пасажирів у лондонському аеропорту Гатвік.

Кадри викликали хвилю обурення щодо поводження працівника з багажем. Їх на камеру зафіксував один із мандрівників під ніком @robbwemm, пише 24 Канал.

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Вантажник жбурляє валізи в аеропорту Лондона

На відео видно, як вантажник агресивно жбурляє валізи під час вивантаження з літака бюджетної авіакомпанії Wizz Air.

Безплатний тест вашої валізи на міцність у Гатвіку,

– саркастично написав автор.

Як це було: дивіться відео

Цей випадок знову розпалив гострі дискусії щодо мотивів дій персоналу аеропорту. Пасажири висловлюють законні скарги, а працівники обслуговуючих організацій обґрунтовують це неадекватною оплатою праці вантажників і складним графіком роботи.

Ось декілька коментарів, які залишили люди під постом:

"Це найшвидший спосіб зробити це, якщо ви хочете швидко отримати сумки";

"Якщо ви не задоволені, шукайте іншу роботу";

"Це не Wizz Air, це агент з обслуговування";

"За це треба звільнити";

"Уважність і точність".

Що робити пасажирам?

У нещодавній пораді експерти підкреслили потенційні ризики, пов'язані з обробкою багажу під час авіаперельоту. Випадки неправильного поводження з валізами під час розвантаження не є рідкістю для різних авіакомпаній.

Як запобіжний захід, мандрівників закликають утриматися від упаковки цінних і крихких речей, таких як гроші, важливі документи, електроніка та ювелірні вироби, у свій зареєстрований багаж.

Ця обережність пояснюється ймовірністю того, що валізи можуть бути не лише "кидані", а в деяких випадках і відкриті для того, щоб здійснити крадіжку.