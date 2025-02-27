Wizz Air втрапив у скандал: відео того, що насправді переживає ваша валіза в аеропорту
- Угорська авіакомпанія Wizz Air потрапила у скандал через відео, де вантажник кидає багаж пасажирів у аеропорту Гатвік.
- Пасажири скаржаться на поводження з багажем, а експерти радять не класти цінні речі у зареєстрований багаж.
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air втрапила у скандал через недбале ставлення з багажем пасажирів. Це сталося після появи відео, на якому видно, як вантажник необачно кидає багаж пасажирів у лондонському аеропорту Гатвік.
Кадри викликали хвилю обурення щодо поводження працівника з багажем. Їх на камеру зафіксував один із мандрівників під ніком @robbwemm, пише 24 Канал.
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Вантажник жбурляє валізи в аеропорту Лондона
На відео видно, як вантажник агресивно жбурляє валізи під час вивантаження з літака бюджетної авіакомпанії Wizz Air.
Безплатний тест вашої валізи на міцність у Гатвіку,
– саркастично написав автор.
Як це було: дивіться відео
Цей випадок знову розпалив гострі дискусії щодо мотивів дій персоналу аеропорту. Пасажири висловлюють законні скарги, а працівники обслуговуючих організацій обґрунтовують це неадекватною оплатою праці вантажників і складним графіком роботи.
Ось декілька коментарів, які залишили люди під постом:
- "Це найшвидший спосіб зробити це, якщо ви хочете швидко отримати сумки";
- "Якщо ви не задоволені, шукайте іншу роботу";
- "Це не Wizz Air, це агент з обслуговування";
- "За це треба звільнити";
- "Уважність і точність".
Що робити пасажирам?
У нещодавній пораді експерти підкреслили потенційні ризики, пов'язані з обробкою багажу під час авіаперельоту. Випадки неправильного поводження з валізами під час розвантаження не є рідкістю для різних авіакомпаній.
Як запобіжний захід, мандрівників закликають утриматися від упаковки цінних і крихких речей, таких як гроші, важливі документи, електроніка та ювелірні вироби, у свій зареєстрований багаж.
Ця обережність пояснюється ймовірністю того, що валізи можуть бути не лише "кидані", а в деяких випадках і відкриті для того, щоб здійснити крадіжку.