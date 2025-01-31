Визначили найчистішу країну світу 2024 – навіть брудний сусід не завадив

У 2024 році одна з європейських країн посіла перше місце за чистотою. І це цілком заслужено, оскільки влада цієї держави доклала чимало зусиль для покращення довколишнього середовища.

Згідно з дослідженням, наразі найчистішою країною світу є Естонія. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на World Population Rewiew.

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Як проводилось дослідження

Дослідники з Єльського та Колумбійського університетів у співпраці з Всесвітнім економічним форумом виміряли чистоту та екологічність у 180 країнах світу. Для виконання цього завдання вони створили індекс екологічної ефективності (EPI).

Цей індекс вимірює 40 показників ефективності в 11 категоріях, пов'язаних із трьома головними цілями їхньої політики: життєздатність екосистеми, ефективність зміни клімату та здоров’я навколишнього середовища.

Ці категорії включають: якість повітря, чистоту води, санітарію, біорізноманіття, середовище тощо.

Найчистіша країна світу 2024

Так ось, згідно з EPI 2024 року, найчистішою країною у світі є Естонія. Країна входить до першої десятки найчистіших країн впродовж останнього десятиліття, однак завдяки своїй екологічній політиці їй нарешті вдалося вийти на перше місце.



Естонія – найчистіша країна світу / Unsplash

Влада країни приділяє велику увагу покращенню якості повітря, захисту середовища та переробці відходів.

Варто також зазначити, що Естонія має спільний кордон з Росією, яка за чистотою займає аж 84-ту сходинку у світовому рейтингу.

Також в десятку EPI 2024 увійшли:

Люксембург,

Німеччина,

Фінляндія,

Велика Британія,

Швеція,

Норвегія,

Австрія,

Швейцарія,

Данія.

Тим часом Україна перебуває на 41 місці.