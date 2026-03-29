Топ-3 дивні штрафи в Польщі: як не влетіти на шалену суму за кордоном

Польща здається близькою і зрозумілою для українців, але навіть тут є правила, які можуть здивувати. Деякі штрафи виглядають настільки незвично, що про них краще знати заздалегідь.

Видання In Poland розповіло про 3 найцікавіші випадки, коли можна "попасти" на гроші буквально через дрібницю.

Які незвичні штрафи існують у Польщі?

Куріння на зупинках

Куріння на зупинках громадського транспорту в Польщі офіційно заборонене. Це правило діє незалежно від того, чи є поруч люди. Навіть якщо зупинка порожня, сам факт куріння вже вважається порушенням.

Такі обмеження пояснюють турботою про пасажирів, зокрема дітей, літніх людей та тих, хто не переносить тютюновий дим. Влада наголошує: зупинки – це громадський простір, де всі мають право на чисте повітря.

Перехід дороги "на автоматі"

Багато пішоходів звикли переходити дорогу інтуїтивно – якщо немає машин, то можна й на червоне. У Польщі такий підхід може обійтися недешево. Навіть за відсутності транспорту перехід на заборонений сигнал світлофора вважається порушенням. Штраф у такому випадку може становити до 300 злотих.

Ситуація стає ще серйознішою, якщо пішохід під час переходу користується телефоном – наприклад, пише повідомлення або дивиться в екран. Це вважається додатковим фактором ризику, і сума штрафу може бути більшою.



Топ-3 дивні штрафи в Польщі / Фото Unsplash

Пошкодження дерев і рослин

У Польщі до природи ставляться дуже уважно. Будь-яке пошкодження зелених насаджень – у парках, скверах чи заповідних зонах – може призвести до штрафу до 1000 злотих. Це стосується не лише навмисних дій, а й, наприклад, необережної поведінки.

