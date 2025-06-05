"Чи будуть корови в готелі й відшкодування за дощ", – турагент про найдивніші запитання клієнтів

Мандрівники часто покладаються на туристичні агенції в організації своїх подорожей. Але багато з них часто ставлять туроператорам несподівані та незвичні запитання, викликані стресом чи то просто цікавістю.

Наприклад, багато туристів бажають відшкодування туру в разі дощових днів. Про це пише 24 Канал з посиланням на туристичну консультантку Ліз Стенвей, яку цитує Daily Mail.

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Найдивніші запитання клієнтів туристичним агенціям

Цікаве питання, яке часто виникає у туристів, – чи потрібно брати з собою власний туалетний папір в готель, чи він включений у вартість номера. Це питання, хоч і незвичне, підкреслює різні очікування мандрівників щодо готельних зручностей.

Це питання часто виникає, оскільки люди часто хвилюються, що коли вони приїдуть у відпустку, то можуть опинитися у незручному становищі,

– каже турагентка.

Також туристи часто ставлять незвичні запитання про погоду та умови проживання. Одне з найпоширеніших – чи можуть вони розраховувати на відшкодування, якщо дощ перерве їхню тижневу відпустку.

Ще надходили повідомлення про клієнтів, які вимагали відшкодування після того, як температура на курорті виявилася занадто спекотною.



Туристи часто ставлять незвичні питання щодо мандрівки / Фото Unsplash

Оскільки домашні тварини вважаються членами сім'ї, деякі мандрівники цікавляться можливістю взяти з собою на курорт котів, рептилій чи навіть гризунів.

Високі гості часто ставлять специфічні запитання щодо розміщення в номерах, включаючи довжину ліжок, висоту дверних коробок і душових перегородок. Деякі запити навіть виходять за рамки звичного, наприклад, клієнти цікавляться кількістю ниток у постільній білизні.

Однак, одне з найбільш пам'ятних запитань від туриста стосувалося того, чи буде чути мукання корів біля готелю.

До слова, раніше турист приїхав до Парижа і був шокований тим, що побачив.