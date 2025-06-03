І з цим легше, адже у Європі не бракує приголомшливих пляжів, які залиті сонцем. Але, як завжди, є найкращі – і мовиться про пляж Олюденіз у Фетхіє, який ще й пропонує найчистішу воду та незайману красу. Про нього розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Олюденіз – найтепліший пляж у Європі

Експерти визначили пляж, який ідеально підходить для туристів, які шукають гарантованого сонця під час своєї відпустки. Висновки були зроблені на основі даних про середні температури у високий і низький сезони, а також щоденну кількість сонячних годин.

Турецький пляж Олюденіз був визнаний найтеплішим і найсонячнішим місцем в Європі.

Якщо ви хочете поніжитися під безперервним сонцем, пляж Олюденіз у Фетхіє отримує в середньому 10 годин і 26 хвилин сонячного світла на день,

– йдеться у повідомленні.



Олюденіз названо найтеплішим пляжем у Європі / Фото Unsplash

Температура у Фетхіє досягає приємних 19 градусів з листопада по квітень, а в піковий сезон – 32 градусів. Тоді як Францію, Португалію та Іспанію накриває рекордна спека.

Чим цікавий пляж

Національний парк Олюденіз приваблює туристів своєю знаменитою блакитною лагуною – справжня природна родзинка. Хоча вхід до парку платний, смуга галькового пляжу залишається безплатною для відвідувачів.

Відпочивальники можуть розраховувати на спокійний відпочинок серед захопливих гірських пейзажів, а для любителів пригод пропонуються різноманітні атракції. Тут можна взяти напрокат дошки для серфінгу, а для тих, хто шукає адреналіну, пропонуються можливості для польотів на параплані.



Пляж славиться своєю приголомшливою блакитною лагуною / Фото Unsplash

А туристи платної частини пляжу знайдуть необхідні зручності, включаючи душові кабіни, туалети та кав'ярні. Крім того, за помірними цінами можна взяти напрокат шезлонги та парасольки, що забезпечить комфортний день біля води.