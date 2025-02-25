Навіть якщо рожева і мила: стюардеса розповіла, які іграшки заборонено брати дітям на літак
- Стюардеса застерігає, що іграшки, які імітують зброю, заборонено брати на борт літака, навіть якщо вони виглядають безневинно.
- Такі іграшки не пройдуть контроль безпеки, і їх доведеться викинути.
Авіаподорожі можуть створювати неприємні ситуації для людей, які подорожують з дітьми, особливо коли мовиться про ручну поклажу. Багато батьків стикалися з такими проблемами, як негабаритні сумки або предмети, заборонені до перевезення на борту літака.
Зокрема, це стосується й дитячих іграшок. Деякі з, здавалося б, невинних забавок – заборонені у салоні літака. 24 Канал з посиланням на TikTok стюардеси @kseniasmy розповідає які іграшки не можна брати дітям у літак.
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Які дитячі іграшки заборонено брати на літак
За словами стюардеси, будь-яка іграшка, яка імітує зброю або щось, що не можна провозити з собою в аеропорт, навіть якщо вона рожева і мила, – заборонена.
- Іграшкові пістолети – це загроза для безпеки, навіть якщо вони милі;
- Копії та імітації вибухових пристроїв;
- Іграшкові луки зі стрілами, рогатки, біти, шаблі та мечі;
- Іграшкові інструменти для ремонту.
Кожну з цих іграшок не пропустять на проходженні контролю. Їх доведеться викинути.
Іграшки, які не можна брати дітям на літак: дивіться відео