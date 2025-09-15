Повна заборона на в'їзд російських туристів: низка країн ЄС розглядають жорсткі обмеження
- Кілька країн ЄС розглядають можливість запровадження жорстких обмежень на видачу туристичних віз для росіян, вимагаючи повної заборони на в'їзд, але для цього потрібна кваліфікована більшість.
- З моменту припинення дії спрощеного візового режиму, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Фінляндія та Нідерланди припинили приймати російські документи для оформлення туристичних віз.
Кілька країн ЄС вже розглядають можливість запровадження дуже жорстких обмежень на видачу туристичних віз для росіян. Втім, є й кілька країн, які не хочуть зупиняти надходження рублів. –
Пропозиція щодо 19-го пакету санкцій ЄС має бути представлена найближчими днями – і деякі дипломати стверджують, що кілька держав-членів прагнуть додатково оновити правила видачі віз росіянам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.
Яких обмежень прагне низка країн ЄС?
У вересні 2022 року ЄС скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією – проте деякі члени Євросоюзу прагнуть перегляду і оновлення цих правил. Якщо варіант узгодять, це означатиме гармонізацію правил в'їзду по всьому блоку – адже наразі видача віз залишається у компетенції окремих країн-членів.
Деякі з найбільш рішучих столиць наполягають на повній забороні на в'їзд для російських туристів – проте для цього потрібно досягти кваліфікованої більності. Втім, кілька країн розраховують на наплив російських туристів влітку – Італія, Греція, Франція та Угорщина продовжують видавати візи.
Згідно з даними Європейської комісії за 2024 рік, понад пів мільйона росіян отримали шенгенські візи – а це значно більше, ніж попереднього року. І пропозиція про повну заборону в'їзду з'явилася у відповідь на велику кількість заявок росіян, що хотіли поїхати до Європи цього літа.
Ми не можемо просто миритися з тим, що росіяни подорожують і насолоджуються життям, поки їхній уряд щодня вбиває українців і загрожує нашій безпеці,
– заявив один дипломат ЄС.
В які країни для росіян вже заборонений в'їзд?
З моменту припинення дії спрощеного візового режиму між Росією та ЄС росіянам значно складніше потрапити до європейських країн. Окрім того, низка країн взагалі припинила приймати російські документи для оформлення туристичних віз:
- Польща,
- Литва,
- Латвія,
- Естонія,
- Чехія,
- Данія,
- Бельгія,
- Фінляндія,
- Нідерланди.
А ось щодо безпосереднього в'їзду найсуворіші обмеження діють у Латвії, Литві, Польщі, Естонії та Фінляндії. Туристам з Росії заборонений в'їзд повітряним та морським транспортом, і наявність шенгенської візи також не допоможе.
