Краще не ризикувати: які продукти суворо заборонено ввозити до України

Багато українців щодня перетинають кордон з Польщею для роботи, навчання або подорожей. Щоб уникнути проблем на митниці, важливо знати, які товари можна ввозити в Україну, а які заборонені або обмежені законом.

Дотримання правил допоможе уникнути штрафів, конфіскації товарів та неприємних ситуацій під час повернення додому. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

Що не можна ввозити в Україну з Польщі?

Подорожуючи до України з Польщі, варто знати про правила ввезення товарів, щоб уникнути штрафів або конфіскації. Державна митна служба України встановила чіткі обмеження на певні категорії товарів для особистого користування та комерційного ввезення.

Алкоголь та тютюнові вироби

Алкоголь: дозволено ввозити не більше 5 літрів алкогольних напоїв і 1 літр міцного алкоголю. Тютюн: до 200 сигарет, 50 сигар або 250 грамів тютюну на одну особу.

Більше за норму вимагає сплати митних зборів або може бути вилучене.

М'ясо та молочні продукти

Заборонено ввезення свіжого м'яса, молока, сирів, ковбаси та інших продуктів тваринного походження, якщо немає сертифікатів, що підтверджують безпеку продуктів. Це правило діє для запобігання поширенню африканської чуми свиней, пташиного грипу та інших захворювань.



Що не можна ввозити в Україну з Польщі / Фото ДПСУ

Рослини та насіння

Не можна без сертифіката ввозити рослини, насіння, цибулини та живі квіти. Дозвіл потрібен для захисту сільського господарства від шкідників і хвороб.

Готівка та цінні папери

Як пише Visit Ukraine, до України можна ввозити понад 10 000 євро (або еквівалент в іншій валюті) треба задекларувати. Без декларації більша сума може бути вилучена.

Зброя, боєприпаси та вибухівка

Заборонено ввезення вогнепальної зброї, ножів з довгим лезом, боєприпасів та вибухових речовин без спеціального дозволу.

Наркотичні та психотропні речовини

Повна заборона на ввезення наркотиків і психотропних речовин, навіть у невеликих кількостях для особистого використання.

Підробки та контрафакт

Митники можуть вилучити підробки брендових товарів, піратські диски, контрафактну косметику та ліки.

Який простих правил варто дотримуватися мандрівникам?

Завжди перевіряйте актуальні обмеження на сайті Держмитниці України. Якщо сумніваєтесь у можливості ввезення, краще задекларувати товар при перетині кордону. Зберігайте чеки та сертифікати – це полегшить проходження митного контролю.

Дотримання цих правил допоможе уникнути неприємностей і дозволить спокійно повертатися до України після поїздки в Польщу.

