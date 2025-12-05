Укр Рус
5 декабря, 18:36
3

Лучше не рисковать: какие продукты строго запрещено ввозить в Украину

Алена Гогунская
Основні тези
  • В Украину запрещено ввозить алкоголь, табачные изделия сверх нормы, свежие мясо и молочные продукты без сертификатов, растения и семена без разрешения, наличные более 10 000 евро без декларации, оружие, наркотики, и контрафакт.
  • В Польшу нельзя ввозить мясо, молочные продукты, консервы, но некоторые продукты, как сухофрукты, мед, крупы, можно с ограничениями.

Многие украинцы ежедневно пересекают границу с Польшей для работы, учебы или путешествий. Чтобы избежать проблем на таможне, важно знать, какие товары можно ввозить в Украину, а какие запрещены или ограничены законом.

Соблюдение правил поможет избежать штрафов, конфискации товаров и неприятных ситуаций во время возвращения домой. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Что нельзя ввозить в Украину из Польши?

Путешествуя в Украину из Польши, стоит знать о правилах ввоза товаров, чтобы избежать штрафов или конфискации. Государственная таможенная служба Украины установила четкие ограничения на определенные категории товаров для личного пользования и коммерческого ввоза.

  • Алкоголь и табачные изделия
  1. Алкоголь: разрешено ввозить не более 5 литров алкогольных напитков и 1 литр крепкого алкоголя.
  2. Табак: до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на одного человека.

Больше нормы требует уплаты таможенных пошлин или может быть изъято.

  • Мясо и молочные продукты

Запрещен ввоз свежего мяса, молока, сыров, колбасы и других продуктов животного происхождения, если нет сертификатов, подтверждающих безопасность продуктов. Это правило действует для предотвращения распространения африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других заболеваний.


Что нельзя ввозить в Украину из Польши / Фото ГПСУ

  • Растения и семена

Нельзя без сертификата ввозить растения, семена, луковицы и живые цветы. Разрешение нужно для защиты сельского хозяйства от вредителей и болезней.

  • Наличные и ценные бумаги

Как пишет Visit Ukraine, в Украину можно ввозить более 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте) надо задекларировать. Без декларации большая сумма может быть изъята.

  • Оружие, боеприпасы и взрывчатка

Запрещен ввоз огнестрельного оружия, ножей с длинным лезвием, боеприпасов и взрывчатых веществ без специального разрешения.

  • Наркотические и психотропные вещества

Полный запрет на ввоз наркотиков и психотропных веществ, даже в небольших количествах для личного использования.

  • Подделки и контрафакт

Таможенники могут изъять подделки брендовых товаров, пиратские диски, контрафактную косметику и лекарства.

Какой простых правил следует придерживаться путешественникам?

  1. Всегда проверяйте актуальные ограничения на сайте Гостаможни Украины.
  2. Если сомневаетесь в возможности ввоза, лучше задекларировать товар при пересечении границы.
  3. Сохраняйте чеки и сертификаты – это облегчит прохождение таможенного контроля.

Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и позволит спокойно возвращаться в Украину после поездки в Польшу.

Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?

  • В Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах.
  • Некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.