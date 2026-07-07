Всього 4 професії: ось які фахи найпопулярніші у Польщі зараз

Новий звіт GUS показав, які професії є найбільш популярними у Польщі – але деякі з них можуть бути автоматизовані дуже скоро.

Чимало українців їдуть у Польщу на заробітки, і перед цим цікавляться, які професії у Польщі популярні та потрібні, пише InPoland.

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Які професії у Польщі найпопулярніші?

Нову інформацію про найпопулярніші професії Польщі представили у новому звіті "Різноманітність професій на польському ринку праці". Дані охопили 14,1 мільйона працівників, зайнятих у національній економіці, а також 1,4 мільйона осіб, що працюють за договорами доручення та пов'язаними з ними контрактами.

Звіт відображає ситуацію станом на кінець 2024 року та охоплює 443 професії.

Відтак, чотири найбільші професійні групи складають 13,5% від усіх професій у Польщі.

Окрім того, у звіті показано також і серйозні гендерні відмінності між професіями. Наприклад, найбільше жінок у таких фахах як акушерка, вихователька та асистентка стоматолога. Також жінки домінують у сферах охорони здоров'я, догляду та освіти.

А ось чоловіки домінують у таких професіях як шахтарі, муляри, оператори сільськогосподарської техніки та покрівельники.

Найпопулярнішими загалом виявилися такі професії:

продавці та касири;

водії вантажівок;

складські працівники;

вчителі початкової школи.

Також значну частину польського ринку праці становлять іноземці – і 70% від іноземних працівників складають українці. Талі йдуть білоруси, індійці та грузини. Іноземці найчастіше працюють саме водіями вантажівок – майже 13% з них залучені у цю професію.

А ось жінки-іноземки найчастіше працюють продавчинями, складськими працівницями, прибиральницями та асистентками.

Але кілька професій опинилися під загрозою автоматизації: в зоні найбільшого ризику зараз оператори текстових процесорів, оператори введення даних, бухгалтери, статисти, страхові агенти й фінансисти.