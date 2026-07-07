Чимало українців їдуть у Польщу на заробітки, і перед цим цікавляться, які професії у Польщі популярні та потрібні, пише InPoland.
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Які професії у Польщі найпопулярніші?
Нову інформацію про найпопулярніші професії Польщі представили у новому звіті "Різноманітність професій на польському ринку праці". Дані охопили 14,1 мільйона працівників, зайнятих у національній економіці, а також 1,4 мільйона осіб, що працюють за договорами доручення та пов'язаними з ними контрактами.
Звіт відображає ситуацію станом на кінець 2024 року та охоплює 443 професії.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Відтак, чотири найбільші професійні групи складають 13,5% від усіх професій у Польщі.
Окрім того, у звіті показано також і серйозні гендерні відмінності між професіями. Наприклад, найбільше жінок у таких фахах як акушерка, вихователька та асистентка стоматолога. Також жінки домінують у сферах охорони здоров'я, догляду та освіти.
А ось чоловіки домінують у таких професіях як шахтарі, муляри, оператори сільськогосподарської техніки та покрівельники.
Найпопулярнішими загалом виявилися такі професії:
- продавці та касири;
- водії вантажівок;
- складські працівники;
- вчителі початкової школи.
Також значну частину польського ринку праці становлять іноземці – і 70% від іноземних працівників складають українці. Талі йдуть білоруси, індійці та грузини. Іноземці найчастіше працюють саме водіями вантажівок – майже 13% з них залучені у цю професію.
А ось жінки-іноземки найчастіше працюють продавчинями, складськими працівницями, прибиральницями та асистентками.
Але кілька професій опинилися під загрозою автоматизації: в зоні найбільшого ризику зараз оператори текстових процесорів, оператори введення даних, бухгалтери, статисти, страхові агенти й фінансисти.