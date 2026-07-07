Многие украинцы уезжают в Польшу на заработки и перед этим интересуются, какие профессии в Польше популярны и востребованы, пишет InPoland.

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Какие профессии в Польше самые популярные?

Новую информацию о самых популярных профессиях Польши представили в новом отчете "Разнообразие профессий на польском рынке труда". Данные охватывают 14,1 миллиона работников, занятых в национальной экономике, а также 1,4 миллиона человек, работающих по договорам поручения и связанным с ними контрактам.

Отчет отражает ситуацию по состоянию на конец 2024 года и охватывает 443 профессии.

Таким образом, четыре крупнейшие профессиональные группы составляют 13,5 % от всех профессий в Польше.

Кроме того, в отчете также показаны серьезные гендерные различия между профессиями. Например, больше всего женщин в таких профессиях, как акушерка, воспитательница и ассистентка стоматолога. Также женщины преобладают в сферах здравоохранения, ухода и образования.

А вот мужчины преобладают в таких профессиях, как шахтеры, каменщики, операторы сельскохозяйственной техники и кровельщики.

Наиболее популярными в целом оказались следующие профессии:

продавцы и кассиры;

водители грузовиков;

складские работники;

учителя начальной школы.

Также значительную часть польского рынка труда составляют иностранцы – и 70% иностранных работников составляют украинцы. За ними следуют белорусы, индийцы и грузины. Иностранцы чаще всего работают именно водителями грузовиков – почти 13% из них заняты в этой профессии.

А вот женщины-иностранки чаще всего работают продавщицами, складскими работницами, уборщицами и ассистентками.

Однако несколько профессий оказались под угрозой автоматизации: в зоне наибольшего риска сейчас находятся операторы текстовых процессоров, операторы ввода данных, бухгалтеры, статистики, страховые агенты и финансисты.