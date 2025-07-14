Однієї буде недостатньо: 3 несподівані мови, якими говорять в Іспанії

Іспанія – це країна, в якій проживає чимало національних груп зі своїми традиціями, звичаями та мовами, що мають офіційний статус в деяких регіонах країни.

Найпоширенішою в Іспанії, звісно ж, є іспанська мова, яку також називають кастильською, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток ira.fedoriichuk. Але це зовсім не єдина мова, якою спілкуються в країні – і українка, що живе в Іспанії, розповіла про інші.

Цікаво Три найгірші країни для переїзду у світі

Якими мовами говорять в Іспанії?

Окрім іспанської мови у деяких регіонах країни використовуються ще три:

каталанська;

галісійська;

баскська.

Каталанську мову використовують в Каталонії та Валенсії, де її часом також називають валенсійською, а також на Балеарських островах, баскська використовується у Країні Басків та Наваррі, а галісійською мовою послуговуються у Галісії.

Ці мови мають офіційний статус у відповідних регіонах країни, і всіма ними говорить досить людей, аби існували щоденні газети та навіть значна книжкова видавнича промисловість – особливо каталанською та баскською мовами. Чимало громадян у цих регіонах навіть розглядають регіональну мову як рідну, а іспанську – як другу.

Цікаво! Баскська мова – це мовний ізолят. Це значить, що вона не має відомого спільного предка з жодною іншою мовою у світі.

В Іспанії існують регіональні мови: дивіться відео

Насправді крім цих трьох мов є ще й низка інших регіональних, які є менш поширеними та перебувають на межі зникнення: аранська, астурлеонська, арагонська мови.

До слова, раніше ми вже розповідали про нюанси оренди житла в Іспанії – де його шукати та що потрібно для цього знати.