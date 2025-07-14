Однієї буде недостатньо: 3 несподівані мови, якими говорять в Іспанії
- В Іспанії, окрім іспанської, використовуються каталанська, галісійська та баскська мови в різних регіонах.
- Ці мови мають офіційний статус у своїх регіонах, а баскська є мовним ізолятом без спільного предка з іншими мовами.
Іспанія – це країна, в якій проживає чимало національних груп зі своїми традиціями, звичаями та мовами, що мають офіційний статус в деяких регіонах країни.
Найпоширенішою в Іспанії, звісно ж, є іспанська мова, яку також називають кастильською, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток ira.fedoriichuk. Але це зовсім не єдина мова, якою спілкуються в країні – і українка, що живе в Іспанії, розповіла про інші.
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Якими мовами говорять в Іспанії?
Окрім іспанської мови у деяких регіонах країни використовуються ще три:
- каталанська;
- галісійська;
- баскська.
Каталанську мову використовують в Каталонії та Валенсії, де її часом також називають валенсійською, а також на Балеарських островах, баскська використовується у Країні Басків та Наваррі, а галісійською мовою послуговуються у Галісії.
Ці мови мають офіційний статус у відповідних регіонах країни, і всіма ними говорить досить людей, аби існували щоденні газети та навіть значна книжкова видавнича промисловість – особливо каталанською та баскською мовами. Чимало громадян у цих регіонах навіть розглядають регіональну мову як рідну, а іспанську – як другу.
Цікаво! Баскська мова – це мовний ізолят. Це значить, що вона не має відомого спільного предка з жодною іншою мовою у світі.
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Насправді крім цих трьох мов є ще й низка інших регіональних, які є менш поширеними та перебувають на межі зникнення: аранська, астурлеонська, арагонська мови.
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