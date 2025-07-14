Зокрема на такі країни вказує Індекс людського розвитку ООН. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Economic Times.
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Три країни, у які переїжджати не варто
3 місце – Буркіна-Фасо
Місцева політика нестабільна настільки, що ходити вулицями просто небезпечно, а бідність та відсутність перспектив роблять життя місцевих ще складнішим.
Економічні можливості теж обмежені – країна сильно залежить натурального сільського господарства, яке вразливе до зміни клімату та посухи.
Буркіна-Фасо / Вікіпедія
2 місце – Сьєрра-Леоне
Багато людей живуть у бідності та не можуть знайти роботу. Система охорони здоров'я не має достатніх ресурсів, що ускладнює доступ до якісної медичної допомоги, особливо у селах. Освіту там теж отримати складно.
А політична нестабільність, погана інфраструктура та проблеми з електрикою ще більше розхитують економіку.
Сьєрра-Леоне / Вікіпедія
1 місце – Мозамбік
Там панує сильна економічна нестабільність, і серед населення дуже високий рівень бідності та безробіття.
Мозамбік / Вікіпедія
Місцеву систему охорони здоров'я називають неадекватною – там дуже високий рівень поширення малярії, ВІЛу та СНІДу, тоді як у багатьох районах навіть немає лікарень.
До слова, усі ці держави входять у перелік країн, які найменше відвідують туристи.