Які країни світу найменше відвідують туристи, розповідає 24 Канал, посилаючись на сервіс RJ Travel.

Дивіться також Небагато людей та низький рівень шуму: 5 найкращих напрямків для "тихого туризму"

20 країн, які рідко відвідують туристи

  • Центральноафриканська Республіка;
  • Афганістан;
  • Сомалі;
  • Демократична Республіка Конго;
  • Південний Судан;
  • Бурунді;
  • Еритрея;
  • Ліберія;
  • Сирія;
  • Ємен;
  • Мозамбік;
  • Сьєрра-Леоне;
  • Чад;
  • Гвінея;
  • Руанда;
  • Того;
  • Буркіна-Фасо;
  • Малаві;
  • Малі;
  • Бенін.

Чому туди не їздять туристи

Багато з цих країн переживають військові конфлікти, громадянські війни або терористичну активність (наприклад, Афганістан, Сирія, Ємен та Сомалі).

А у деяких країнах, такі як Центральноафриканська Республіка та Південний Судан, туристи під загрозою насильства або викрадень.

А, наприклад Еритрея, має дуже жорсткі візові обмеження.

Еритрея
Еритрея / Pexels

Однак не завжди причиною відсутності туризму є диктатура чи безпекові ризики. Відсутність інфраструктури, сучасних доріг, аеропортів, готелів і медичних закладів також можуть стати причиною. Саме тому туристи рідко їдуть у Бурунді, Чад, Малаві, Ліберію, Бенін чи Гвінею.

А ось у Сьєрра-Леоне чи Демократичній Республіці Конго високий рівень поширення хвороб, таких як малярія, Ебола або холера.

Однак буває й таке, що через негативні новини у медіа країни здаються більш небезпечними, ніж там є насправді. Це створює поганий імідж, наприклад, для Руанди чи Мозамбіку.

Загалом переважна більшість цих країн мають красиві краєвиди, цікаву історію та культуру, однак диктатура чи корупція стоять на заваді розвитку туризму. Та й економічного розвитку в цілому.