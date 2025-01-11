Які країни світу найменше відвідують туристи, розповідає 24 Канал, посилаючись на сервіс RJ Travel.

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20 країн, які рідко відвідують туристи

Центральноафриканська Республіка;

Афганістан;

Сомалі;

Демократична Республіка Конго;

Південний Судан;

Бурунді;

Еритрея;

Ліберія;

Сирія;

Ємен;

Мозамбік;

Сьєрра-Леоне;

Чад;

Гвінея;

Руанда;

Того;

Буркіна-Фасо;

Малаві;

Малі;

Бенін.

Чому туди не їздять туристи

Багато з цих країн переживають військові конфлікти, громадянські війни або терористичну активність (наприклад, Афганістан, Сирія, Ємен та Сомалі).

А у деяких країнах, такі як Центральноафриканська Республіка та Південний Судан, туристи під загрозою насильства або викрадень.

А, наприклад Еритрея, має дуже жорсткі візові обмеження.



Еритрея / Pexels

Однак не завжди причиною відсутності туризму є диктатура чи безпекові ризики. Відсутність інфраструктури, сучасних доріг, аеропортів, готелів і медичних закладів також можуть стати причиною. Саме тому туристи рідко їдуть у Бурунді, Чад, Малаві, Ліберію, Бенін чи Гвінею.

А ось у Сьєрра-Леоне чи Демократичній Республіці Конго високий рівень поширення хвороб, таких як малярія, Ебола або холера.

Однак буває й таке, що через негативні новини у медіа країни здаються більш небезпечними, ніж там є насправді. Це створює поганий імідж, наприклад, для Руанди чи Мозамбіку.

Загалом переважна більшість цих країн мають красиві краєвиди, цікаву історію та культуру, однак диктатура чи корупція стоять на заваді розвитку туризму. Та й економічного розвитку в цілому.