Які країни світу найменше відвідують туристи, розповідає 24 Канал, посилаючись на сервіс RJ Travel.
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20 країн, які рідко відвідують туристи
- Центральноафриканська Республіка;
- Афганістан;
- Сомалі;
- Демократична Республіка Конго;
- Південний Судан;
- Бурунді;
- Еритрея;
- Ліберія;
- Сирія;
- Ємен;
- Мозамбік;
- Сьєрра-Леоне;
- Чад;
- Гвінея;
- Руанда;
- Того;
- Буркіна-Фасо;
- Малаві;
- Малі;
- Бенін.
Чому туди не їздять туристи
Багато з цих країн переживають військові конфлікти, громадянські війни або терористичну активність (наприклад, Афганістан, Сирія, Ємен та Сомалі).
А у деяких країнах, такі як Центральноафриканська Республіка та Південний Судан, туристи під загрозою насильства або викрадень.
А, наприклад Еритрея, має дуже жорсткі візові обмеження.
Еритрея / Pexels
Однак не завжди причиною відсутності туризму є диктатура чи безпекові ризики. Відсутність інфраструктури, сучасних доріг, аеропортів, готелів і медичних закладів також можуть стати причиною. Саме тому туристи рідко їдуть у Бурунді, Чад, Малаві, Ліберію, Бенін чи Гвінею.
А ось у Сьєрра-Леоне чи Демократичній Республіці Конго високий рівень поширення хвороб, таких як малярія, Ебола або холера.
Однак буває й таке, що через негативні новини у медіа країни здаються більш небезпечними, ніж там є насправді. Це створює поганий імідж, наприклад, для Руанди чи Мозамбіку.
Загалом переважна більшість цих країн мають красиві краєвиди, цікаву історію та культуру, однак диктатура чи корупція стоять на заваді розвитку туризму. Та й економічного розвитку в цілому.