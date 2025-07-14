В частности на такие страны указывает Индекс человеческого развития ООН. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.
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Три страны, в которые переезжать не стоит
3 место – Буркина-Фасо
Местная политика нестабильна настолько, что ходить по улицам просто опасно, а бедность и отсутствие перспектив делают жизнь местных еще сложнее.
Экономические возможности тоже ограничены – страна сильно зависит от натурального сельского хозяйства, которое уязвимо к изменению климата и засухе.
Буркина-Фасо / Википедия
2 место – Сьерра-Леоне
Многие люди живут в бедности и не могут найти работу. Система здравоохранения не имеет достаточных ресурсов, что затрудняет доступ к качественной медицинской помощи, особенно в селах. Образование там тоже получить сложно.
А политическая нестабильность, плохая инфраструктура и проблемы с электричеством еще больше расшатывают экономику.
Сьерра-Леоне / Википедия
1 место – Мозамбик
Там царит сильная экономическая нестабильность, и среди населения очень высокий уровень бедности и безработицы.
Мозамбик / Википедия
Местную систему здравоохранения называют неадекватной – там очень высокий уровень распространения малярии, ВИЧ и СПИДа, тогда как во многих районах даже нет больниц.
К слову, все эти государства входят в перечень стран, которые меньше всего посещают туристы.