В частности на такие страны указывает Индекс человеческого развития ООН. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Три страны, в которые переезжать не стоит

3 место – Буркина-Фасо

Местная политика нестабильна настолько, что ходить по улицам просто опасно, а бедность и отсутствие перспектив делают жизнь местных еще сложнее.

Экономические возможности тоже ограничены – страна сильно зависит от натурального сельского хозяйства, которое уязвимо к изменению климата и засухе.



Буркина-Фасо / Википедия

2 место – Сьерра-Леоне

Многие люди живут в бедности и не могут найти работу. Система здравоохранения не имеет достаточных ресурсов, что затрудняет доступ к качественной медицинской помощи, особенно в селах. Образование там тоже получить сложно.

А политическая нестабильность, плохая инфраструктура и проблемы с электричеством еще больше расшатывают экономику.



Сьерра-Леоне / Википедия

1 место – Мозамбик

Там царит сильная экономическая нестабильность, и среди населения очень высокий уровень бедности и безработицы.



Мозамбик / Википедия

Местную систему здравоохранения называют неадекватной – там очень высокий уровень распространения малярии, ВИЧ и СПИДа, тогда как во многих районах даже нет больниц.

К слову, все эти государства входят в перечень стран, которые меньше всего посещают туристы.