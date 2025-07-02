Невідомий турист публікує відео з КНДР з фейкового акаунту. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @therealestclipper.

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Кадри з КНДР завірусилися у мережі

Кілька відео на цьому акаунті присвячені місцевому аеропорту. Він функціонує, однак літаки в КНДР літають рідко. Країна закрита для більшості туристів – там є дише авіасполучення з Росією та ще деякими країнами. А жителі КНДР не мають права виїжджати за межі республіки.

Якщо уважно дивитися, то можна помітити, що на екрані активні 2 рейси, однак людей аж занадто багато.

Уважні користувачі припустили, що більшість людей в приміщенні – найняті актори, які нікуди не летять. Таким чином уряд створює ілюзію того, що все нібито так само, як і в інших країнах.

Аеропорт в КНДР: дивіться відео

Також на цьому акаунті показано вулиці міста Расон, якими возять усіх туристів, а також "фейкові" магазини. Їх називають фейковими через те, що вони спеціально зроблені для гостей у туристичних зонах – в інших районах та такого вибору товарів немає.

Прикордонна зона Расон в КНДР: дивіться відео

Нагадаємо, що днями КНДР відкрила перший морський курорт – його облаштували на місці колишнього ракетного полігону.