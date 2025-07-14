Самым распространенным в Испании, конечно же, является испанский язык, который также называют кастильским, сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток ira.fedoriichuk. Но это вовсе не единственный язык, на котором общаются в стране – и украинка, живущая в Испании, рассказала о других.

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На каких языках говорят в Испании?

Кроме испанского языка в некоторых регионах страны используются еще три:

каталанский;

галисийский;

баскский.

Каталанский язык используют в Каталонии и Валенсии, где его порой также называют валенсийским, а также на Балеарских островах, баскский используется в Стране Басков и Наварре, а галисийским языком пользуются в Галисии.

Эти языки имеют официальный статус в соответствующих регионах страны, и всеми ими говорит достаточно людей, чтобы существовали ежедневные газеты и даже значительная книжная издательская промышленность – особенно на каталанском и баскском языках. Многие граждане в этих регионах даже рассматривают региональный язык как родной, а испанский – как второй.

Интересно! Баскский язык – это языковой изолят. Это значит, что он не имеет известного общего предка ни с одним другим языком в мире.

В Испании существуют региональные языки: смотрите видео

На самом деле кроме этих трех языков есть еще и ряд других региональных, которые являются менее распространенными и находятся на грани исчезновения: аранский, астурлеонский, арагонский языки.

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