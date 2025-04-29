Уряд відкрито краде, а люди обідрані до нитки: яка країна світу найбільш корумпована

Індекс сприйняття корупції щороку оновлює рейтинг корупції у 180 країнах. І є держава, яка отримала лише 8 балів за прозорістю зі 100 можливих.

На відміну від країн, де майже немає корупції, у цій державі вона є головним джерелом збагачення чиновників. Про це пише 24 Канал.

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Найбільш корумпована країна світу

Згідно з Індексом сприйняття корупції, найбільш корумпованою країною у світі є Південний Судан.

Річ у тім, що після здобуття незалежності у 2011 році Південний Судан так і не сформував ефективних інститутів влади. Державні органи функціонують дуже погано, і майже не контролюють використання державних ресурсів.

Радше навпаки – саме державні органи активно розкрадають кошти.

Економіка країни залежить від експорту нафти, а усі нафтові доходи контролює уряд. Проте урядова еліта концентрується довкола декількох осіб, які використовують державні ресурси для особистого збагачення.



Село в Південному Судані / Вікіпедія

Політичної конкуренції в цій країні немає через відсутність свободи слова. Журналістів, правозахисників та громадські організації переслідують, що через що здатність суспільства боротися з корупцією дуже мала.

А постійні конфлікти та громадянські війни, які тривають з 2011 року, ще більше сприяють безкарності, хаосу та розкраданню державного майна.

Розвинені країни надсилають великі обсяги гуманітарної допомоги жителям Південного Судану, але найчастіше ці кошти потрапляють у руки корумпованих чиновників.