Там час плине по-іншому: у якій країні зараз 2017 рік

Є країна, яка використовує власний календар. Він відстає приблизно на 7 – 8 років від григоріанського, який визнаний міжнародним стандартом.

Мовиться про Ефіопію. Станом на 3 березня 2025 року в цій країні 24-й день місяця Yäkatit 2017 року. Про це пише 24 Канал.

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Чому в Ефіопії зараз 2017 рік

Ефіопський календар базується на давньоєгипетському сонячному календарі. Він має 13 місяців: 12 місяців по 30 днів і один додатковий місяць Пагумен (5 або 6 днів у високосний рік).

Дата Благовіщення (зачаття Христа) в цьому календарі обчислюється інакше. У європейському літочисленні цей момент визначили за розрахунками Діонісія Малого у VI столітті, тоді як ефіопська традиція зберегла більш давнє датування.

До слова, доба там також розраховується інакше – вона починається не опівночі, а зі сходом сонця.

Коли в Ефіопії зустрічають Новий рік

Ефіопський Новий рік називається Енкутаташ і святкується у вересні. Це пов'язано з тим, що в цей час у країні закінчується сезон дощів, а природа розквітає.

Назва "Енкутаташ" означає "дар коштовностей", бо, за легендою, саме цього дня цариця Савська повернулася з Єрусалима, а народ зустрічав її дарунками.

Наступний Новий рік 2018 в Ефіопії відзначатимуть тоді, коли в нас буде 11 вересня 2025 року. Там перший місяць року називається Mäskäräm.