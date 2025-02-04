Солодкі сни та м'які подушки: в цю країну їдуть, щоб виспатися

Швеція перетворилася на країну Європи, яка приваблює туристів не лише своїми приголомшливими пейзажами. Зокрема, мовиться й про репутацію місця, де можна спокійно виспатися.

Країна пропонує відвідувачам, які страждають від недосипання, можливість розслабитися та відновити сили. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Швеція – країна, яку туристи відвідують для сну

У нещодавній заяві VisitSweden підкреслила "унікальне природне середовище" країни, яке пропонує оптимальні умови для людей, що шукають відновлювального сну та цифрової детоксикації.

Організація зазначає, що природна темрява Швеції в осінньо-зимовий період, а також прохолодний клімат, чисте повітря і спокійне оточення створюють ідеальні умови для повноцінного нічного сну.



Швеція – країна, в яку їдуть, щоб виспатися / Фото Unsplash

Зокрема дослідник сну з Уппсальського університету у Швеції Крістіан Бенедикт пояснив наукові переваги країни як напрямку для туризму сну.

Велика кількість доступної природи і великих територій мирної дикої природи в поєднанні з темними ночами, прохолодною температурою і культурним акцентом на релаксації робить Швецію ідеальним місцем для туризму сну,

– зауважив Бенедикт.

Водночас Тереза Седеркройц зі Scandic Hotels Group наголосили, що Швеція є однією з найбільш оцифрованих країн Європи, тому саме через це зосереджена увага компанії до здоров'я сну.

Так, у них є кімнати для відключення світла, плейлисти, що налаштовують на сон, та оздоровчі зони, де мобільні телефони заборонені. У готелі навіть влаштовують вечірки сну. Гостям пропонують сонливі мелодії та пухнасті подушки – нічого більше.

Як це відбувається: дивіться відео

Швеція не єдина країна, де можна виспатися

Готель Cadogan у Лондоні запровадив програму медитації уві сні, спрямовану на те, щоб допомогти відвідувачам розслабитися та покращити якість сну.

Тим часом Mandarin Oriental у Женеві, Швейцарія, пропонує унікальний пакет послуг у співпраці з приватною клінікою, яка аналізує особливості сну гостей, розробляючи персоналізовані програми для задоволення їхніх конкретних потреб.

У Таїланді готель Civa-Som Hua Hin залучив фахівця, який надає експертні консультації щодо різних факторів, які впливають на циркадні ритми, включаючи дієту і гормональний баланс. Ці ініціативи підкреслюють прагнення індустрії гостинності сприяти комплексному оздоровленню мандрівників.