Більше ніяких Пікачу: Японія заборонила давати дітям "дивні" імена

Уряд Японії ввів обмеження щодо вибору імен для дітей. Тепер там не можна називати дитину провокативними або занадто яскравими іменами.

Відтепер, для вибору імен немовлятам, батьки в Японії повинні дотримуватися офіційно затвердженої вимови китайських ієрогліфів (кандзі). Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Які імена заборонили в Японії

Останнім часом серед молодих батьків стали популярні так звані kirakira-імена (в перекладі на українську це "блискучі" імена).

Дискусії довкола цього питання тривають ще з 90-х. Тоді малюків почали називати різними персонажами або брендами, як от Пікачу, Найкі (Nike), Дайя (від слова "діамант"), Пу (Вінні-Пух) або Кітті (як Hello Kitty).

А особливе обурення та увагу суспільства викликають імена на кшталт Оджісама ("принц") чи Акума ("диявол").

Як тепер обиратимуть ім'я в Японії

Незвичні імена – не надто добре для самих дітей, оскільки вони викликають плутанину в школах, лікарнях і держустановах, а іноді стають приводом для глузувань чи булінгу.

Для того, щоб це виправити, у Японії оновили закон про сімейну реєстрацію. Згідно з ним, батьки більше не зможуть обирати довільне прочитання ієрогліфів: тепер малюків можна називати лише офіційно визнаними варіантами вимови.

Якщо обрана вимова імені буде дуже відрізнятися від норми, новоспечених батьків попросять письмово пояснити свій вибір і, за потреби, змінити ім'я на більш прийнятне.

До слова, раніше ми писали про те, що країни Азії скасовують рейси до Японії через передбачення в манзі, яке пророкує "справжню катастрофу" в липні цього року.