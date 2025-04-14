Вперше в історії: в Японії на 3D-принтері надрукували справжню залізничну станцію
- Японія побудувала першу залізничну станцію за допомогою 3D-принтера в сільській місцевості Аріда, на південь від Осаки.
- Конструкцію надрукували за 6 годин і зібрали за ніч, що значно швидше та дешевше за традиційний метод.
Японія побудувала першу залізничну станцію за допомогою 3D-принтера. Її надрукували всього за 6 годин.
Нову залізничну станцію побудували у сільській місцевості Аріда, на південь від Осаки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Independent.
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Що відомо про першу 3D-станцію
Це перший випадок в історії, коли за допомогою 3D-принтера виготовили залізничну станцію. Блоки до неї надрукували за 6 годин. А будівлю зібрали всього за ніч – між відправленням останнього поїзда та прибуттям першого наступного ранку.
Натомість традиційне будівництво тривало б 2 місяці, і коштувало б удвічі дорожче.
Готова конструкція має висоту 2,6 метра, а її площа – 30 квадратних метрів. Будівля є сейсмостійкою, тож не боїться землетрусів.
Нова залізнична станція в Аріді / Скриншот з відео
Ще залишилося встановити квиткові автомати та пристрої для зчитування карток. Тож очікується, що вона почне функціонувати у липні 2025 року
Після завершення внутрішнього оздоблення споруди стару дерев'яну станцію, яка прослужила понад 75 років, знесуть.
До слова, раніше ми повідомляли про те, що у Японії зроблять платний підйом на гору Фудзі.