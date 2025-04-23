В Угорщині спалахнула небезпечна інфекція: під загрозою сусідні країни

В Угорщині, неподалік від кордону зі Словаччиною та Австрією, спалахнула небезпечна хвороба. Вона передається з-поміж рогатої худоби та свиней, знижуючи надої молока.

Від початку березня в Угорщині офіційно зафіксували п'ятий випадок ящуру. Це неабиякий ризик для молочної промисловості Центральної Європи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Bullvine.

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Що відомо про ситуацію

Перший випадок ящуру в Угорщині зафіксували 7 березня 2025 року, на молочній фермі в Кішбайчі біля словацького кордону. На цій фермі утримували близько 1 400 голів великої рогатої худоби.

Новий спалах стався 17 – 18 квітня. І вже значно в іншому місці, на молокотоварній фермі у селі Рабопарадана, аж за 30 кілометрів на південь від попереднього осередку вздовж кордону зі Словаччиною та Австрією.

Цей географічний стрибок кардинально змінює ситуацію. Поширення вірусу на 30 кілометрів за межі контрольованих зон вказує на значно складніші шляхи передавання, ніж ми припускали спочатку,

– сказав фахівець із біозахисту молочної галузі Марта Ковач.

Новий спалах у Рабопардані уразив від 600 до 874 голів великої рогатої худоби, що свідчить про високу контагіозність вірусу та його здатність долати вжиті заходи контролю. У районі ввели карантин, а усю худобу на ураженій фермі – знищать.

Проте навіть ферми, розташовані за межами офіційних зон обмежень, можуть опинитися під загрозою через непрямі шляхи передавання інфекції.

Довідка. Вірус може передаватися між тваринами через прямий контакт (дихання, слина, фекалії, сеча, молоко чи сперма), а також вітром за низької температури та високої вологості.



Крім цього, ящур здатен зберігатись у продуктах тваринного походження, у кормах та на звичайних речах. Наприклад: у молоці, у воді, у необробленому м'ясі, на сіні, у біопрепаратах, на забрудненому одязі чи обладнанні ферми тощо.

Слід зазначити, що ящур є однією з найнебезпечніших економічних загроз для молочної галузі. Захворювання призводить до різкого зниження надоїв. А наслідки можуть бути довготривалими, що призводить до значних економічних збитків.

Деякі країни вже почали вживати заходів. Наприклад, минулого тижня через зафіксовані випадки ящуру в Європі Британія заборонила ввозити продукти тваринного походження з ЄС.