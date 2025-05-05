Які країни бойкотують Євробачення 2025 та з яких причин
- Туреччина бойкотує Євробачення з 2013 року через незгоду з правилами голосування та автоматичним проходженням "великої п’ятірки".
- Угорщина припинила участь у Євробаченні з 2020 року, ймовірно, через консервативні погляди влади на ЛГБТ-дружній формат конкурсу.
- Росія та Білорусь бойкотовані Євробаченням: Росія за вторгнення в Україну, Білорусь за політичний підтекст пісень.
Деякі країни не беруть участь в Євробаченні не через проблеми з фінансами, а з політичних чи етичних причин. Вони бойкотують проти ідеології або правил конкурсу.
Угорщина та Туреччина вже давно принципово відмовились від участі в пісенному конкурсі. Про це пише 24 Канал.
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Чому Туреччина та Угорщина не беруть участі в Євробаченні
Туреччина
Туреччина бойкотує Євробачення ще з 2013 року. Країна офіційно заявила, що незгодна з правилами голосування, зокрема з журі та "політичними балами". А ще країна висловила незгоду з автоматичним проходженням "великої п'ятірки" до фіналу, тобто країн-засновниць: Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та Великої Британії.
У 2023 році Євробачення відмовилося від голосування журі, залишивши лише глядацькі бали, однак поки що Туреччина не повернулась на конкурс.
Угорщина
Угорщина припинила брати участь у Євробаченні з 2020 року, й офіційно це не пояснила.
Однак провідні світові та угорські ЗМІ заявили, що це пов'язано з консервативними поглядами влади, яка не поділяє ЛГБТ-дружній формат конкурсу.
Також слід зауважити, що є країни, яких бойкотує саме Євробачення. Це Росія та Білорусь:
- Росіян виключили з Євробачення у 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну. Європейська мовна спілка (EBU) також призупинила членство російських мовників.
- Натомість Білорусь була дискваліфікована ще у 2021 році через порушення правил конкурсу – її пісні мали політичний підтекст. Пізніше EBU виключила й білоруського мовника.