Які країни бойкотують Євробачення 2025 та з яких причин

Деякі країни не беруть участь в Євробаченні не через проблеми з фінансами, а з політичних чи етичних причин. Вони бойкотують проти ідеології або правил конкурсу.

Угорщина та Туреччина вже давно принципово відмовились від участі в пісенному конкурсі. Про це пише 24 Канал.

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Чому Туреччина та Угорщина не беруть участі в Євробаченні

Туреччина

Туреччина бойкотує Євробачення ще з 2013 року. Країна офіційно заявила, що незгодна з правилами голосування, зокрема з журі та "політичними балами". А ще країна висловила незгоду з автоматичним проходженням "великої п'ятірки" до фіналу, тобто країн-засновниць: Франції, Німеччини, Іспанії, Італії та Великої Британії.

У 2023 році Євробачення відмовилося від голосування журі, залишивши лише глядацькі бали, однак поки що Туреччина не повернулась на конкурс.

Угорщина

Угорщина припинила брати участь у Євробаченні з 2020 року, й офіційно це не пояснила.

Однак провідні світові та угорські ЗМІ заявили, що це пов'язано з консервативними поглядами влади, яка не поділяє ЛГБТ-дружній формат конкурсу.

Також слід зауважити, що є країни, яких бойкотує саме Євробачення. Це Росія та Білорусь: