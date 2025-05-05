Венгрия и Турция уже давно принципиально отказались от участия в песенном конкурсе. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему Турция и Венгрия не принимают участия в Евровидении

Турция

Турция бойкотирует Евровидение еще с 2013 года. Страна официально заявила, что не согласна с правилами голосования, в частности с жюри и "политическими баллами". А еще страна выразила несогласие с автоматическим прохождением "большой пятерки" в финал, то есть стран-основательниц: Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании.

В 2023 году Евровидение отказалось от голосования жюри, оставив только зрительские баллы, однако пока Турция не вернулась на конкурс.

Венгрия

Венгрия прекратила участвовать в Евровидении с 2020 года, и официально это не объяснила.

Однако ведущие мировые и венгерские СМИ заявили, что это связано с консервативными взглядами власти, которая не разделяет ЛГБТ-дружественный формат конкурса.

Также следует заметить, что есть страны, которых бойкотирует именно Евровидение. Это Россия и Беларусь: