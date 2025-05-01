У Евровидении 2025 примут участие 37 стран. Изначально планировалось 38 участников, но Молдова отказалась от участия. Об этом пишет 24 Канал.

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Когда Евровидение 2025?

Страны будут соревноваться в двух полуфиналах 13 и 15 мая. А гранд-финал состоится 17 мая 2025 года.

Список стран-участниц Евровидения 2025

Албания;

Армения;

Австралия;

Австрия;

Азербайджан;

Бельгия;

Хорватия;

Кипр;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Грузия;

Германия;

Греция;

Исландия;

Ирландия;

Израиль;

Италия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Черногория;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Сан-Марино;

Сербия;

Словения;

Испания;

Швеция;

Швейцария;

Украина;

Великобритания.

В финал автоматически проходят "Большая пятерка": Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, а также Швейцария, ведь она – страна-хозяин.

С каждого полуфинала к ним присоединятся по 10 лучших участников из каждого полуфинала. Всего будет 26 финалистов.