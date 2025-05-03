Найбільше разів на Євробаченні перемагали Ірландія та Швеція. Про це пише 24 Канал.
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Ірландія – 7 перемог
Найвідоміший переможець – Johnny Logan, який виграв двічі як співак, крім того, ще раз як автор пісні.
- 1970 рік, Dana – "All Kinds of Everything";
- 1980 рік, Johnny Logan – "What’s Another Year";
- 1987 рік, Johnny Logan – "Hold Me Now";
- 1992 рік, Linda Martin – "Why Me?";
- 1993 рік, Niamh Kavanagh – "In Your Eyes";
- 1994 рік, Paul Harrington & Charlie McGettigan – "Rock ‘n’ Roll Kids";
- 1996 рік, Eimear Quinn – "The Voice".
Швеція – 7 перемог
Найвідоміші представники – це ABBA. Перемога на Євробаченні принесла їм світову славу.
Також серця єврофанів підкорила Loreen, яка вигравала конкурс двічі.
- 1974 рік, ABBA – "Waterloo";
- 1984 рік, Herreys – "Diggi-Loo Diggi-Ley";
- 1991 рік, Carola – "Fångad av en stormvind";
- 1999 рік, Charlotte Nilsson – "Take Me to Your Heaven";
- 2012 рік, Loreen – "Euphoria";
- 2015 рік Måns Zelmerlöw – "Heroes";
- 2023 Loreen – "Tattoo".
Також багато разів вигравали: Франція, Люксембург, Велика Британія та Нідерланди. Вони мають по 5 перемог.
Коли відбудеться Євробачення 2025
Пісенний конкурс Євробачення 2025 проходитиме у місті Базель, у Швейцарії. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, фінал – 17 травня 2025 року.