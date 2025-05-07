Які країни відмовились від Євробачення 2025

У Євробаченні 2025 візьмуть участь 37 країн. Низка держав цьогоріч відмовились від пісенного конкурсу, зокрема через фінансові труднощі.

Загалом, окрім великої "Великої п'ятірки" та Швейцарії, яка є країною-господинею, на участь у конкурсі зголосилася 31 країна. Про це пише 24 Канал.

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Хто відмовився від Євробачення 2025

Від участі в Євробаченні-2025 з різних причин відмовилися:

Молдова

Країна оголосила про свою відмову від участі 22 січня 2025 року. Основні причини: економічні труднощі, зокрема високі витрати на участь, промоцію та постановку.

Андорра

Вона не бере участі в Євробаченні ще з 2010 року через фінансові труднощі та відсутність ресурсів для участі.

Болгарія

Вирішила не брати участь через фінансові обмеження та відсутність бюджету для участі.

Боснія і Герцеговина

Не підтвердила участь в конкурсі через фінансові труднощі та санкції з боку Європейської мовної спілки (EBU) через заборгованість.

Марокко

Насправді країна брала участь в Євробаченні лише один раз, у 1980 році. З того часу вона не поверталася до конкурсу.

Румунія

Відмовилась від Євробачення через фінансові труднощі та внутрішні обговорення щодо участі в конкурсі.

Північна Македонія

Вирішила не брати участі в Євробаченні 2025 через обмежений бюджет, основу якого цьогоріч спрямували на святкування 80-річчя Македонського радіо та 60-річчя Македонського телебачення. Енергетична криза в країні та зростання витрат на участь теж суттєво вплинули на рішення.

Словаччина

Не братиме участь через скорочення державного фінансування для мовника. Також країна заявила про високі витрати на участь та низький інтерес глядачів до конкурсу.

Крім цього, є країни, які бойкотують Євробачення або ж дискваліфіковані.