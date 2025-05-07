Загалом, окрім великої "Великої п'ятірки" та Швейцарії, яка є країною-господинею, на участь у конкурсі зголосилася 31 країна. Про це пише 24 Канал.
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Хто відмовився від Євробачення 2025
Від участі в Євробаченні-2025 з різних причин відмовилися:
- Молдова
Країна оголосила про свою відмову від участі 22 січня 2025 року. Основні причини: економічні труднощі, зокрема високі витрати на участь, промоцію та постановку.
- Андорра
Вона не бере участі в Євробаченні ще з 2010 року через фінансові труднощі та відсутність ресурсів для участі.
- Болгарія
Вирішила не брати участь через фінансові обмеження та відсутність бюджету для участі.
- Боснія і Герцеговина
Не підтвердила участь в конкурсі через фінансові труднощі та санкції з боку Європейської мовної спілки (EBU) через заборгованість.
- Марокко
Насправді країна брала участь в Євробаченні лише один раз, у 1980 році. З того часу вона не поверталася до конкурсу.
- Румунія
Відмовилась від Євробачення через фінансові труднощі та внутрішні обговорення щодо участі в конкурсі.
- Північна Македонія
Вирішила не брати участі в Євробаченні 2025 через обмежений бюджет, основу якого цьогоріч спрямували на святкування 80-річчя Македонського радіо та 60-річчя Македонського телебачення. Енергетична криза в країні та зростання витрат на участь теж суттєво вплинули на рішення.
- Словаччина
Не братиме участь через скорочення державного фінансування для мовника. Також країна заявила про високі витрати на участь та низький інтерес глядачів до конкурсу.
Крім цього, є країни, які бойкотують Євробачення або ж дискваліфіковані.