Хто найбільше разів вигравав Євробачення

Є 2 країни, які найчастіше перемагали Євробачення. Вони ставали переможцями однакову кількість разів.

Найбільше разів на Євробаченні перемагали Ірландія та Швеція. Про це пише 24 Канал.

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Ірландія – 7 перемог

Найвідоміший переможець – Johnny Logan, який виграв двічі як співак, крім того, ще раз як автор пісні.

1970 рік, Dana – "All Kinds of Everything";

1980 рік, Johnny Logan – "What’s Another Year";

1987 рік, Johnny Logan – "Hold Me Now";

1992 рік, Linda Martin – "Why Me?";

1993 рік, Niamh Kavanagh – "In Your Eyes";

1994 рік, Paul Harrington & Charlie McGettigan – "Rock ‘n’ Roll Kids";

1996 рік, Eimear Quinn – "The Voice".

Швеція – 7 перемог

Найвідоміші представники – це ABBA. Перемога на Євробаченні принесла їм світову славу.

Також серця єврофанів підкорила Loreen, яка вигравала конкурс двічі.

1974 рік, ABBA – "Waterloo";

1984 рік, Herreys – "Diggi-Loo Diggi-Ley";

1991 рік, Carola – "Fångad av en stormvind";

1999 рік, Charlotte Nilsson – "Take Me to Your Heaven";

2012 рік, Loreen – "Euphoria";

2015 рік Måns Zelmerlöw – "Heroes";

2023 Loreen – "Tattoo".

Також багато разів вигравали: Франція, Люксембург, Велика Британія та Нідерланди. Вони мають по 5 перемог.

Коли відбудеться Євробачення 2025

Пісенний конкурс Євробачення 2025 проходитиме у місті Базель, у Швейцарії. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, фінал – 17 травня 2025 року.