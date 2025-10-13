Укр Рус
13 жовтня, 10:09
Кількість невпинно зростає: де українських біженців в ЄС найбільше

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Станом на серпень 2025 року в ЄС перебуває близько 4,37 мільйона українських біженців.
  • Німеччина, Чехія та Румунія є країнами з найбільшим приростом кількості українських біженців.

Після 24 лютого 2022 року чимало українців вирушили за кордон шукати тимчасового прихистку, й станом на сьогодні в Європейському Союзі їх близько 4,37 мільйона. І ця цифра останнім часом зростає.

Примітно, що майже третина біженців знайшли прихисток в одній країні. Про це свідчать оприлюднені дані Євростату, пише 24 Канал

Як зросла кількість нових біженців в ЄС?

Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, яким було надано тимчасовий захист в Європі, зросла на 30 980, що на 0,7% більше, ніж на кінець липня. Ці дані підкреслюють безперервний характер міграційних потоків. 

Слід зазначити, що Німеччина зазнала найзначнішого зростання в цій сфері, прийнявши додатково 6 800 осіб, що становить 0,6% приросту. За нею йде Чеська Республіка, де кількість мігрантів зросла на 5 175 осіб (+1,4%), а в Румунії приплив мігрантів склав 2 370 осіб (+1,2%). 

При цьому Німеччина продовжує лідирувати в ЄС за кількістю прийнятих українських біженців: майже третина всіх зареєстрованих осіб знайшли притулок саме тут.


Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше / Інфографіка Євростату

У нещодавньому звіті було виявлено, що трьома країнами, які приймають найбільшу кількість громадян України, є:

  1. Німеччина: 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості ЄС);
  2. Польща: 995 925 осіб (22,8%);
  3. Чехія: 385 855 осіб (8,8%).

Нагадаємо: термін дії тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу діє до 4 березня 2027 року, пише Рада ЄС.

Де найбільше українських біженців?

Так, Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців в цифрах, однак вплив на менші країни значно вищий. 

Для оцінки цієї розбіжності використовується показник кількості біженців на 1000 місцевих жителів. У той час як середній показник по Євросоюзу становить 9,7 біженця на тисячу жителів, у деяких країнах цей показник значно вищий, зокрема: 

  1. Чехія: 35,4 особи на 1 000 мешканців;
  2. Польща: 27,3 особи на 1 000 мешканців;
  3. Естонія: 25,4 особи на 1 000 мешканців.

Також зазначається, що громадяни України становлять понад 98,4% осіб, яким надано тимчасовий захист у Європейському Союзі. Слід зазначити, що більшість осіб, які шукають притулку, – це жінки та діти.

Які останні новини щодо біженців у ЄС?