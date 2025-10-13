Кількість невпинно зростає: де українських біженців в ЄС найбільше
- Станом на серпень 2025 року в ЄС перебуває близько 4,37 мільйона українських біженців.
- Німеччина, Чехія та Румунія є країнами з найбільшим приростом кількості українських біженців.
Після 24 лютого 2022 року чимало українців вирушили за кордон шукати тимчасового прихистку, й станом на сьогодні в Європейському Союзі їх близько 4,37 мільйона. І ця цифра останнім часом зростає.
Примітно, що майже третина біженців знайшли прихисток в одній країні. Про це свідчать оприлюднені дані Євростату, пише 24 Канал.
Як зросла кількість нових біженців в ЄС?
Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість осіб, яким було надано тимчасовий захист в Європі, зросла на 30 980, що на 0,7% більше, ніж на кінець липня. Ці дані підкреслюють безперервний характер міграційних потоків.
Слід зазначити, що Німеччина зазнала найзначнішого зростання в цій сфері, прийнявши додатково 6 800 осіб, що становить 0,6% приросту. За нею йде Чеська Республіка, де кількість мігрантів зросла на 5 175 осіб (+1,4%), а в Румунії приплив мігрантів склав 2 370 осіб (+1,2%).
При цьому Німеччина продовжує лідирувати в ЄС за кількістю прийнятих українських біженців: майже третина всіх зареєстрованих осіб знайшли притулок саме тут.
Скільки українських біженців в ЄС і де їх найбільше / Інфографіка Євростату
У нещодавньому звіті було виявлено, що трьома країнами, які приймають найбільшу кількість громадян України, є:
- Німеччина: 1 210 515 осіб (27,7% від загальної кількості ЄС);
- Польща: 995 925 осіб (22,8%);
- Чехія: 385 855 осіб (8,8%).
Нагадаємо: термін дії тимчасового захисту для українців у країнах Європейського Союзу діє до 4 березня 2027 року, пише Рада ЄС.
Де найбільше українських біженців?
Так, Німеччина прийняла найбільшу кількість українських біженців в цифрах, однак вплив на менші країни значно вищий.
Для оцінки цієї розбіжності використовується показник кількості біженців на 1000 місцевих жителів. У той час як середній показник по Євросоюзу становить 9,7 біженця на тисячу жителів, у деяких країнах цей показник значно вищий, зокрема:
- Чехія: 35,4 особи на 1 000 мешканців;
- Польща: 27,3 особи на 1 000 мешканців;
- Естонія: 25,4 особи на 1 000 мешканців.
Також зазначається, що громадяни України становлять понад 98,4% осіб, яким надано тимчасовий захист у Європейському Союзі. Слід зазначити, що більшість осіб, які шукають притулку, – це жінки та діти.
Які останні новини щодо біженців у ЄС?
Федеральна рада Швейцарії продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року, але з посиленням правил
У Польщі набули чинності зміни до законодавства щодо біженців. Вони продовжують легальне перебування українців до 4 березня 2026 року. Також змінюють вимоги на отримання карти побиту CUKR.
А адміністрація Трампа планує обмежити прийом біженців у США до 7 500 осіб у 2026 році.
Тим часом Ірландія планує збільшити виплати біженцям, які погодяться на добровільне повернення на батьківщину.