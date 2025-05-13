Депортація українців з Німеччини: за яких умов можуть вигнати з країни
- Депортація з Німеччини можлива через відмову в наданні притулку, порушення умов притулку, імміграційного законодавства, вчинення злочину, або загрозу громадському порядку.
- Перед депортацією надають термін добровільного виїзду.
У Німеччині депортація регулюється законом про перебування іноземців (Aufenthaltsgesetz). Існує низка причин, через які людину можуть примусово виселити з країни.
Проте все ж для депортації потрібні серйозні підстави, або ж систематичне порушення законів. Про це пише 24 канал.
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За що можуть депортувати з Німеччини
- Відмова у наданні притулку або захисту
Якщо заявку про притулок або тимчасовий захист відхилили, і людина не виїхала добровільно протягом встановленого терміну, влада може ініціювати депортацію. Особливо це стосується випадків, коли країна вважається безпечною, людина не співпрацює з міграційними органами, не надає документи тощо.
- Недотримання умов притулку або соціальної підтримки
Також іноземців можуть депортувати, якщо вони: порушують умови проживання в притулку, відмовляються від співпраці з владою та відкрито порушують громадський порядок, навіть без кримінального вироку.
Зверніть увагу. Раніше повідомлялося, що Німеччина планує скоротити підтримку українських біженців.
- Порушення імміграційного законодавства
Наприклад, перебування без дійсної візи або дозволу на проживання, фальсифікація документів, неповідомлення про зміну місця проживання, якщо це вимагається дозволом та працевлаштування без дозволу.
- Вчинення злочину
Іноземця, який скоїв тяжкий або систематичний злочин, можуть депортувати навіть при наявності посвідки на проживання. З найдрібнішого, за що можуть депортувати – повторні крадіжки. Загалом достатньо вироку до позбавлення волі на термін понад один рік, щоб іноземець втратив право на захист і міг бути депортований.
- Загроза громадському порядку або безпеці
Осіб, яких влада вважає небезпечними для громадського порядку, можуть депортувати навіть без вироку суду. Це стосується: підозрюваних у тероризмі, учасників радикальних угруповань та людей, які пропагують насильство чи ненависть.
Що варто знати
Слід зазначити, що перед депортацією часто надають термін добровільного виїзду, зазвичай він становить 7 – 30 днів. Якщо людина не виїхала – її вивозять примусово, і забороняють заїжджати на територію країн ЄС на 1 – 5 років.
Водночас Німеччина не може негайно депортувати неповнолітніх без супроводу або ж людей, яким загрожує катування або переслідування в країні походження.
Крім цього, можуть надати відстрочку вагітним жінкам або матерям з немовлятами, а також за станом здоров'я.