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13 травня, 16:54
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Депортація українців з Німеччини: за яких умов можуть вигнати з країни

Анастасія Кушпіт
Основні тези
  • Депортація з Німеччини можлива через відмову в наданні притулку, порушення умов притулку, імміграційного законодавства, вчинення злочину, або загрозу громадському порядку.
  • Перед депортацією надають термін добровільного виїзду.

У Німеччині депортація регулюється законом про перебування іноземців (Aufenthaltsgesetz). Існує низка причин, через які людину можуть примусово виселити з країни.

Проте все ж для депортації потрібні серйозні підстави, або ж систематичне порушення законів. Про це пише 24 канал.

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За що можуть депортувати з Німеччини

  • Відмова у наданні притулку або захисту

Якщо заявку про притулок або тимчасовий захист відхилили, і людина не виїхала добровільно протягом встановленого терміну, влада може ініціювати депортацію. Особливо це стосується випадків, коли країна вважається безпечною, людина не співпрацює з міграційними органами, не надає документи тощо.

  • Недотримання умов притулку або соціальної підтримки

Також іноземців можуть депортувати, якщо вони: порушують умови проживання в притулку, відмовляються від співпраці з владою та відкрито порушують громадський порядок, навіть без кримінального вироку.

Зверніть увагу. Раніше повідомлялося, що Німеччина планує скоротити підтримку українських біженців.

  • Порушення імміграційного законодавства

Наприклад, перебування без дійсної візи або дозволу на проживання, фальсифікація документів, неповідомлення про зміну місця проживання, якщо це вимагається дозволом та працевлаштування без дозволу.

  • Вчинення злочину

Іноземця, який скоїв тяжкий або систематичний злочин, можуть депортувати навіть при наявності посвідки на проживання. З найдрібнішого, за що можуть депортувати – повторні крадіжки. Загалом достатньо вироку до позбавлення волі на термін понад один рік, щоб іноземець втратив право на захист і міг бути депортований.

  • Загроза громадському порядку або безпеці

Осіб, яких влада вважає небезпечними для громадського порядку, можуть депортувати навіть без вироку суду. Це стосується: підозрюваних у тероризмі, учасників радикальних угруповань та людей, які пропагують насильство чи ненависть.

Що варто знати

Слід зазначити, що перед депортацією часто надають термін добровільного виїзду, зазвичай він становить 7 – 30 днів. Якщо людина не виїхала – її вивозять примусово, і забороняють заїжджати на територію країн ЄС на 1 – 5 років.

Водночас Німеччина не може негайно депортувати неповнолітніх без супроводу або ж людей, яким загрожує катування або переслідування в країні походження.

Крім цього, можуть надати відстрочку вагітним жінкам або матерям з немовлятами, а також за станом здоров'я.