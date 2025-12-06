Ніколи цього не робіть: за що прикордонники можуть відправити ваше авто "на яму"

На кордонах водії нерідко стикаються з так званою процедурою "завертання на яму", коли автомобіль спрямовують на спеціальну перевірку. Що це означає і чому прикордонники вдаються до таких заходів?

Що таке "яма" на кордоні?

"Яма" – це місце для детальної технічної та документальної перевірки транспортного засобу. Там прикордонники можуть оглянути авто, багаж, документи та перевірити наявність контрабанди або інших порушень.

Чому авто можуть відправити "на яму"?

Основні причини, через які авто можуть відправити на додаткову перевірку:

Підозрілі документи або невідповідність даних. Якщо серійний номер, реєстрація або страховка викликають сумніви.

Якщо серійний номер, реєстрація або страховка викликають сумніви. Наявність підозрілих предметів у салоні або багажнику. Це можуть бути пакунки, речі або обладнання, яке потребує додаткового огляду.

Це можуть бути пакунки, речі або обладнання, яке потребує додаткового огляду. Порушення правил перетину кордону. Наприклад, перевищення ліміту на товари для особистого користування або спроба вивезти заборонені предмети.

Наприклад, перевищення ліміту на товари для особистого користування або спроба вивезти заборонені предмети. Системи автоматичного відстеження. Деякі авто можуть потрапити у вибірку через раніше зафіксовані порушення або нестиковки у базах даних.



За що вас можуть відправити на яму на кордоні та як цього уникнути / Фото ДПСУ

Що робити водіям?

Мати при собі всі необхідні документи на авто та вантаж. Бути готовими до огляду та співпраці з прикордонниками. Уникати спроб приховати будь-які речі – це тільки ускладнить ситуацію.

Прикордонники наголошують: процедура "на яму" не завжди означає порушення закону водієм. Це стандартна практика безпеки, яка допомагає попереджати контрабанду та незаконне перевезення товарів.

