Популярна столиця хоче заборонити відкриття нових готелів: все через навалу туристів
- Місцева влада Афін розглядає можливість заборони будівництва нових готелів через надмірний наплив туристів.
- У столиці вже діють обмеження на короткострокову оренду, але влада вважає за необхідне встановити жорсткіші обмеження для захисту перенасичених районів міста.
Мешканці Афін серйозно побоюються, що місто перетвориться на "другу Барселону" – і через це місцевий уряд вже думає над повною забороною будівництва нових готелів.
У Афінах вже "заморозили" короткострокову оренду в центрі столиці – але після цього кроку у міській владі почали дискутувати про навіть жорсткіші обмеження, пише Euronews.
Чому в Афінах хочуть заборонити будівництво готелів?
У столиці Греції вже діє кілька заборон щодо короткострокової оренди – але навіть з ними місцеві мешканці відчувають тиск туризму на повсякденне життя. І мер міста Харіс Дукас заявив, що Афінам потрібно ще "подивитися, чи потрібні нам ще готелі, скільки, і де саме".
Ми не повинні стати Барселоною. Ми повинні розуміти, що є перенасичені райони, які не можуть дозволити собі нові місця: чи то короткострокову оренду, чи ні. Виступаючи на заходах по всьому світу, ми бачимо, що обмеження встановлюються не лише на короткострокову оренду, а й на готелі; у певних "насичених" районах,
– поділився він.
Наразі в Афінах вже налічується приблизно 68 934 готельні місця – і з них аж 35 000 розташовані у районі ширшого центру столиці. Зросла й кількість вмебльованих кімнат та квартир під довгострокову оренду – зараз їх у столиці понад 1200. Навіть представники готельної галузі визнають, що кількість готелів за останні роки серйозно зросла, і це порушує питання сталого розвитку усієї галузі.
Чимало міст у Європі вже вдалися до заборони на видачу нових ліценцій на готелі – зокрема, такі вже діють у Барселоні та Амстердамі.
Тим часом готельєри столиці закликають до створення конкретного плану. Наразі Афіни є найпопулярнішим містом у всій Греції, а кількість іноземних туристів торік сягнула 12 мільйонів. Водночас лише 2024 року кількість туристів була значно меншою та сягнула лише 7 мільйонів.
