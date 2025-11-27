За одну помилку в Італії можуть оштрафувати на 500 євро: майже ніхто не знає про цей закон

Чимало туристів мріють поїхати у відпустку до неймовірної Італії – адже вона захоплює не лише красивими краєвидами та м'яким кліматом, але й давньою історією та архітектурою.

Чимало туристів у Італії відвідують Венецію – невелике місто каналів. І попри те, що там кожного року бувають мільйони мандрівників, лише одиниці знають про одне незвичне правило, через яке можна отримати штраф у 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

За що можна отримати штраф у Венеції?

Більшість людей не знають про одне правило, за яке у Венеції можна отримати чималий штраф. Зокрема, закон стосується птахів, які подобаються туристам, але докучають місцевим мешканцям. Мовиться про голубів, які збираються на площі Сан-Марко.

Чимало мандрівників викладають фотографії на тлі цих птахів, але саме вони стали піар-кошмаром для міста. Тож ще 2008 року місцева влада запровадила сувору заборону на продаж та поширення зерна для годування голубів та інших птахів у цьому місті, пише Reuters. І це відбулося після того, як десятки місцевих жителів почали скаржитися на неймовірну кількість пташиного посліду по всьому місту.

Тож зараз якщо місцеві поліціянти впіймають вас на спробі покришити хліб голубам, на вас може бути накладено штраф до 500 євро. На площі все ще можна знайти продавців з зерном та кормом для птахів – втім, згідно з законом, оштрафувати можуть і вас, і їх.

Усі бачили фотографії туристів, покритих голубами, на площі Сан-Марко; це стало чимось на зразок венеціанської традиції. Але мало хто знає, що годувати голубів на площі незаконно,

– поділився експерт з подорожей Саймон Худ.

А через те, що 2026 року Італія має прийняти Зимові Олімпійські ігри, влада, ймовірно, буде навіть пильнішою.

