"Призведе до криміналу": українка розповіла про поширену дію, що заборонена у Німеччині
- У Німеччині запис відео чи аудіо без згоди усіх учасників розмови є кримінально караним.
- Виняток становлять випадки, коли публічне розголошення здійснюється для захисту переважаючих суспільних інтересів або з метою самозахисту.
Українка, що живе у Німеччині, поділилася однією дією, що є досить звичною для українців – а ось за кордоном може призвести до численних проблем.
Переїзд до іншої країни означає адаптацію не лише до нової мови та звичаїв, але й до законів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ilonkiss_.
Чого не можна робити в Німеччині?
Українка поділилася, що в Німеччині слід бути дуже обачними з записами відео та аудіо.
У нас, коли якась скандальна ситуація, якісь моменти, сварки, усі відразу з телефонами, записують на відео, на диктофон. В Німеччині це кримінальна відповідальність,
– поділилася дівчина.
Українка розповіла про незвичний німецький закон: дивіться відео
Вона також розповіла про ситуацію, що трапилася з її знайомою: вона прийшла на запис до центру зайнятості, і її соцпрацівниця дуже грубо спілкувалася з дівчиною та кричала на неї. Чимало коментаторів радили записати ситуацію на відео, проте українка переконана, що це лише погіршило б ситуацію.
В жодному разі не робіть такого. Адже якщо ви без попередження запишете відео, або когось на диктофон, і людина не дасть свою згоду – це буде кримінальна відповідальність,
– додала дівчина.
А у випадку, якщо відео чи аудіозапис вже є, українка радить нізащо його не пересилати. І справді, Німеччина – це країна, де діє двостороння згода. Це означає, що запис розмов, включаючи телефонні дзвінки, без згоди усіх учасників є незаконним, пише Recording Law.
Це також стосується і випадків, коли ви не берете участі у розмові, проте хочете її записати. Незаконно також робити аудіозапис будь-яких приватно сказаних слів іншої особи без отримання дозволу, а також не можна поширювати незаконно записані записи третім особам.
Ще одна заборона стосується публічного дослівного повідомлення змісту приватно сказаних слів іншої особи, що були незаконно записані чи перехоплені.
Втім, у цього правила є винятки: якщо публічне розголошення здійснюється для захисту переважаючих суспільних інтересів, або ж з метою самозахисту, це дозволено.
