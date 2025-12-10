За носіння паранджі в цій країні тепер можна отримати штраф у 4000 євро

Ще одна європейська країна має намір заборонити носіння паранджі майже в усіх громадських місцях. Ще у жовтні парламент Португалії схвалив законопроєкт, що заборонятиме носити маски для обличчя з "гендерних чи релігійних мотивів".

Президент Португалії має підписати законопроєкт – і після цього усі особи, що носять нікаб чи паранджу, ризикують бути оштрафованими на 4000 євро, якщо одягнуть цей одяг у забороненому місці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Португалії планують заборонити носіння паранджі?

Окрім того, у законопроєкті передбачене ще одне покарання – тюремне ув'язнення на термін до трьох років для тих, хто змушує іншу людину носити нікаб чи паранджу. Якщо закон буде підписано, тоді Португалія приєднається до Франції, Бельгії, Австрії та Данії, що також мають заборони на носіння паранджі у громадських місцях, пише The Guardian.

Тим часом у багатьох інших країнах Європи, як-от в Іспанії, Німеччині, Нідерландах та Італії існують обмеження на носіння паранджі та нікабу лише у певних місцях – а саме у школах, лікарнях чи громадському транспорті. Прихильники такої заборони переконані, що люди не мають з'являтися на публіці без можливості бути ідентифікованими.

Критики цього одягу переконані, що він не сприяє соціальній та релігійній єдності, а також пригноблює жінок. Натомість ті, хто виступають проти заборони, переконані, що вона перешкоджає свободі людей сповідувати свою віру так, як вони обирають.

Лідер партії "Чега" Андре Вентура після того, коли законопроєкт було схвалено у жовті, заявив, що цей закон захищає "ваших і наших дочок від необхідності колись носити паранджу в цій країні.

Сьогодні історичний день для нашої демократії та для захисту наших цінностей, нашої ідентичності та прав жінок,

– написав він у X.

