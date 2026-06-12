Тепер без парасольок: пляж в Італії забороняє їх для однієї групи туристів

Якщо ви хочете насолодитися сонечком та морем на італійському пляжі Пунта-Молентіс у популярній Сардинії, парасольку краще з собою не брати – вона там під забороною для більшості відвідувачів. Окрім того, за вхід також доведеться заплатити.

На Пунта-Молентіс, де за вхід потрібно заплатити 10 євро, відпочивальникам доведеться засмагати у досить екстремальних умовах – без парасольок. Ставити їх у пісок дозволено тільки невеликій групі людей – дітям до 10 років і літнім людям після 65, пише CNN.

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Чому на італійському пляжі забороняють парасольки?

Туристи вже обурюються новим правилом, адже це залишає усіх людей віком від 10 до 65 років вразливими до теплових ударів та опіків. В соцмережах також невдоволені обмеженням та вважають його небезпечним для здоров'я.

На сторінці міської ради місцеві жартують, що тепер за 10 євро можна попектися на сонці без жодного захисту.

Обмеження починає діяти 5 червня та триватиме аж до жовтня. Весь цей час діятиме і платний вхід на пляж – уникнути його можуть лише люди з інвалідністю та їхні супроводжуючі.

Встановлювати забороняється не тільки парасольки, але альтанки, намети чи будь-які інші системи затінення. Одну велику парасольку на всіх можна виставити тільки родинам з дітьми до 10 років чи літнім людям.

Справжня розкіш: сонце під 40 градусів, жодної тіні, але принаймні можна сказати, що зробив свій внесок у захист довкілля… своїм потом,

– зазначив один з коментаторів.

Втім, муніципалітет стверджує, що причина заборони парасольок – це необхідний крок, і пов'язаний він не з охороною довкілля, а з безпекою самих відпочивальників. Заборона парасольок має допомогти уникнути сценарію, що розгорнувся минулого року: десятки пляжників довелося евакуювати на човнах після того, як в районі розгорілася пожежа.

Пляж Пунта-Молентіс надзвичайно популярний, і його переповненість та велика кількість парасольок не давали можливості евакуювати людей на суші.

Саме через цю пожежу та труднощі, з якими ми зіткнулися під час евакуації з пляжу через величезну кількість встановлених парасольок, комуна запровадила це правило,

– заявив речник муніципалітету.

Які ще правила є на пляжах Сицилії?

Якщо ви вирішите провести відпустку у сонячній Сицилії, потрібно передусім дізнатися про місцеві пляжні правила – а їх чимало. Ось основні, які варто запам'ятати:

крадіжка піску – 3500 євро штрафу;

заборона на пляжні рушники на кількох пляжах – 100 євро;

Окрім того, на багатьох пляжах діють часові обмеження на перебування на пляжі.