Жодних "вигрібних ям" для підлітків: ще одна країна вводить заборону на соцмережі

Туреччина, як і низка інших країн, цьогоріч запроваджує серйозну заборону на використання соціальних мереж. Вже зовсім скоро до них втратять доступ усі підлітки, що не досягнули 15 років.

Парламент країни вже проголосував за відповідний законопроєкт, і тепер очікується, що його підпише президент країни Реджеп Таїп Ердоган, пише The New York Times.

Що відомо про заборону соцмереж для підлітків?

Уряд Туреччини стверджує, що заборона соцмереж для підлітків зможе захистити неповнолітніх – та критики побоюються, що він загрожуватиме свободі слова та конфіденційності в інтернеті. Це вже не перша країна, що ухвалює подібний закон – і він вимагатиме від компаній соцмереж гарантувати, що вони не надають послуги неповнолітнім користувачам, а також надають батьківський контроль для онлайн-транзакцій.

Прихильники закону, зокрема й президент країни Ердоган, заявляють, що він зможе захистити дітей від залежності від соцмереж, кібербулінгу, порнографії, комерційної експлуатації ат насильства.

Ми живемо в епоху, коли деякі програми для обміну цифровим контентом порушили розум наших дітей, а платформи соціальних мереж, прямо кажучи, перетворилися на вигрібні ями,

– заявив президент Туреччини.

Наразі точно не відомо, які саме платформи охоплюватиме закон, і як саме перевірятиметься вік користувачів. Та турецькі чиновники вже підтвердили, що для входу до соцмереж потрібно буде використовувати онлайн-портал, яким керує уряд – і саме цей крок викликав чимале занепокоєння серед захисників свободи слова. Вони побоюються, що нові процедури загрожуватимуть конфіденційності та свободі вираження погляду.

Під приводом захисту дітей вони запроваджують набагато зловіснішу систему,

– заявив професор права Яман Акденіз.

Де ще забороняють соцмережі для підлітків?

Лише у грудні цього року Австралія оголосила про першу у світі загальнонаціональну заборону на користування соцмережами для усіх осіб, що не досягли 16 років, пише BBC. Дуже швидко подібні закони ухвалили також в Індонезії, і незабаром до переліку країн з забороною приєднається і Малайзія.

Французький парламент тим часом просуває законопроєкт про заборону дітям до 15 років користуватися соцмережами – і Еммануель Макрон вже висловив свою підтримку законопроєкту та заявив, що хотів би, аби він набув чинності ще до початку навчального року цієї осені.

Про запровадження вікових обмежень роздумує також і Норвегія – там під заборону потраплять підлітки до 16 років. Але нові правила можуть набути чинності лише після консультацій в межах Європейської економічної зони.