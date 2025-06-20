Жодних віз і дозволів на проживання: країни ЄС заборонять в'їзд російським військовим
- Європейські країни заборонять в'їзд російським військовим до Шенгенської зони, рішення прийняли міністри внутрішніх справ країн, що межують з Росією.
- Заборона в'їзду повинна залишитися чинною навіть після закінчення війни.
Європейські країни вирішили не пропускати до Шенгенської зони російських військових. Очікується, що ця заборона залишиться чинною навіть після закінчення війни.
Таке рішення затвердили міністри внутрішніх справ європейських країн, які межують з Росією. Про це пише 24 Канал із посиланням на ERR.
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Подробиці рішення щодо заборони на в'їзд окупантів в ЄС
19 червня у Таллінні міністри Балтії, Північних країн та Польщі прийняли рішення заборонити в'їзд до Шенгенської зони громадянам Росії, які брали участь в агресії проти України.
Крім того, на зустрічі були присутні єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер і представник служби прикордонної охорони Євросоюзу Frontex.
Сотні тисяч російських громадян воювали проти незалежної європейської держави. Нам слід зайняти чітку позицію, що ці люди не зможуть вільно подорожувати в Шенгенській зоні. Ми не даватимемо їм посвідки на проживання, ми не даватимемо їм візи, оскільки всі ці люди, які там вбивали і знищували, становлять велику небезпеку для всіх нас,
– сказав міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.
Очікується, що ця заборона залишиться чинною і після завершення активних бойових дій.
До слова, нещодавно Іспанія запровадила для росіян транзитні візи. Тепер їм треба буде робити візу навіть для коротких пересадок в аеропортах, які не передбачають виїзду з міжнародної зони.